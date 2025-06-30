ترامب يحتفي باتفاق السلام بين رواندا والكونغو ويعلن فرص تعدين جديدة

وقّعت رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية اتفاق سلام في العاصمة الأمريكية واشنطن، بهدف إنهاء النزاع المستمر بينهما، وتعهد الطرفان بوقف الدعم للمتمردين.

وأشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهذه الخطوة، معتبراً أنها ستمنح الولايات المتحدة حقوق تعدين في الكونغو الديمقراطية.

وقال ترامب خلال استقباله لوزيري خارجية البلدين: “اليوم تطوى صفحة العنف والدمار، وتبدأ المنطقة فصلاً جديداً من الأمل والفرص والوئام والازدهار”.

ويأتي الاتفاق بعد سيطرة جماعة “إم 23″، وهي قوة متمردة من التوتسي مدعومة من رواندا، على مناطق واسعة في شرق الكونغو الديمقراطية الغني بالمعادن، بما فيها مدينة غوما الرئيسية.

من جانبه، اعتبر حسين علي، مدير برنامج الدراسات الأفريقية في المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، أن توقيع الاتفاق يمثل تغيراً نوعياً في المواقف السياسية للبلدين، معتبراً أن ذلك يعكس إدراكاً لأهمية تجاوز الخلافات الناجمة عن الأوضاع في شرق الكونغو.

وأشار حسين علي في تصريح لـ”سبوتنيك” إلى أن نجاح تنفيذ الاتفاق مرتبط بوجود إرادة سياسية حقيقية من الطرفين لوقف الأعمال العدائية ووقف الدعم الرواندي لجماعة “إم 23″، مع التأكيد على ضرورة استمرار الضغوط الدولية لضمان الالتزام الكامل بنقاط الاتفاق.