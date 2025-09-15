ترامب يحث أوروبا على وقف شراء النفط الروسي ويعد بفرض عقوبات مشددة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ، إنه مستعد لفرض عقوبات جديدة على روسيا، لكنه شدد على ضرورة أن تتصرف أوروبا بما يتناسب مع إجراءات الولايات المتحدة.

وأضاف ترامب للصحفيين: “أوروبا تشتري النفط من روسيا، ولا أريدهم أن يشتروا النفط”.

وتابع: “العقوبات التي يفرضونها ليست صارمة بما فيه الكفاية، وأنا مستعد لفرض عقوبات، لكن عليهم تشديد عقوباتهم بما يتناسب مع ما أفعله”.

وتأتي تصريحات ترامب في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا، حيث فرضت الولايات المتحدة وأوروبا عقوبات اقتصادية واسعة على روسيا، إلا أن ملف الطاقة ظل الأكثر حساسية.

فبينما لا تعتمد واشنطن على النفط الروسي وتسعى لحرمان موسكو من عائداته، تعتمد دول أوروبية عدة على النفط الروسي بدرجات متفاوتة، ما جعلها تتبنى عقوبات أقل تشدداً مقارنة بالولايات المتحدة.

وتعكس تصريحات ترامب التوتر المتجدد بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين بشأن إدارة العقوبات واستخدام سلاح الطاقة في الصراع.

ترامب يُعلن احتمال عقد قمة ثلاثية مع بوتين وزيلينسكي قريبًا لمناقشة تسوية الأزمة الأوكرانية

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن قمة ثلاثية تجمعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد تُعقد “في وقت قريب نسبيًا”، في إشارة إلى تحركات دبلوماسية محتملة لتسوية الأزمة في أوكرانيا.

وفي ردّه على سؤال الصحفيين حول موعد القمة، قال ترامب: “لا أعرف. ربما قريبًا نسبيًا، سنقرر هذا الأمر بطريقة أو بأخرى، لكن في وقت قريب”.

من جانبه، أعلن الرئيس الروسي بوتين مؤخراً أن زيلينسكي يمكنه زيارة موسكو إذا كان جادًا في عقد لقاء مباشر، فيما رفض الأخير العرض لكنه أكد انفتاحه على الحوار بأي صيغة.

وكان ترامب أشار سابقًا إلى وجود ترتيبات للقاء بين بوتين وزيلينسكي تمهيدًا لاحتمال عقد اجتماع ثلاثي بمشاركته.

ونقل يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، أن الاتصال الهاتفي بين بوتين وترامب تناول دعم استمرار المفاوضات المباشرة بين موسكو وكييف، كما ناقش إمكانية رفع مستوى التمثيل بين الطرفين الروسي والأوكراني في المرحلة القادمة.

وأكدت روسيا مرارًا استعدادها للسير على طريق الحوار السلمي من أجل الوصول إلى تسوية للصراع في أوكرانيا، فيما شدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف على أهمية بلورة حل سلمي، وبعد المحادثات مع ترامب، قال بوتين إن “معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية ضرورية لتحقيق تسوية طويلة الأمد”، مشيرًا إلى أهمية استئناف التعاون بين روسيا والولايات المتحدة.