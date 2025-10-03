ترامب يحدد آخر موعد لقبول صفقة غزة: حل أزمة الشرق الأوسط سيكون سهلاً بعد 3000 عام!

أصدر الرئيس الأمريكيّ دونالد ترامب، الجمعة، تحذيراً لحركة «حماس» طالبه فيها بالقبول بخطة سلام ووفقاً لشروطه «إطلاق سراح جميع الرهائن بما في ذلك جثامين القتلى» بحلول الساعة السادسة مساءً يوم الأحد بتوقيت واشنطن (22:00 بتوقيت غرينتش).

وغرد ترامب على منصته «تروث سوشال» قائلاً إن «كلّ الدول وقّعت على الخطة»، مضيفاً أن على حماس قبول الاتفاق فوراً وإلا فَـ«سيندلع جحيم لم يره أحد من قبل» ضد الحركة.

ووفق منشور الرئيس، فإن الدول الخليجية والشرق أوسطية «القوية والغنيّة» وافقت، وبموافقة إسرائيل، على ما وصفه بـ«صفقة عظيمة تنقذ أيضاً حياة جميع مقاتلي حماس المتبقين».

وأكد أن تفاصيل الوثيقة معروفة للعالم وأنه مصمم على «تحقيق السلام في الشرق الأوسط بطريقة أو بأخرى».

وحذّر ترامب من أن المقاتلين المتبقين في صفوف حماس «محاصرون عسكرياً» وأنه بانتظار إشارة للبدء بعمليات قد تؤدي إلى القضاء عليهم، مضيفاً: «نحن نعرف أين ومن أنتم، وسيتم اصطيادكم وقتلكم».

كما دعا المدنيين الفلسطينيين الأبرياء إلى مغادرة «المناطق المحتملة أن تكون مكاناً للموت مستقبلاً» إلى مناطق أكثر أمناً داخل غزة، مؤكداً أن من سيغادرون سيتلقون «رعاية جيدة».

وكان ترامب أشار في منشوره إلى أن الرد على هجوم 7 أكتوبر أدى إلى مقتل ما أسماه «أكثر من 25 ألفاً من مقاتلي حماس»، وأن ما تبقى من عناصر الحركة محاصرون.

وشدّد على ضرورة إطلاق الرهائن فوراً كشرط لإنفاذ الاتفاق.

ترامب: حل أزمة الشرق الأوسط سيكون سهلا بعد 3000 عام وسنحصل على غزة مع السلام الشامل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة “وان أمريكا نيوز” إن “مشكلة الشرق الأوسط قابلة للحل بسهولة بعد 3000 عام”، مضيفا أن الولايات المتحدة “ستحصل على غزة إلى جانب سلام شامل”، واصفا ذلك بأنه سيكون “إنجازا مذهلا”.

وأكد ترامب أنه نجح في وقف وحل سبع حروب حتى الآن، “وقد تصبح ثمانية”، لافتا إلى أن ملف غزة سيتصدر أولوياته قبل الانتقال للنظر في مسألة الحرب الأوكرانية.

فرنسا.. اعتقال نحو 100 متظاهر أمام مصنع أسلحة متهم بدعم إسرائيل في مرسيليا

اعتقلت الشرطة الفرنسية نحو 100 متظاهر حاولوا، الخميس، فرض حصار على مصنع “يورولينكس” للأسلحة في مرسيليا، بدعوى تزويده إسرائيل بمكونات عسكرية.

وقالت صحيفة لو فيغارو إن المحتجين تجمعوا أمام بوابة المصنع في الأحياء الشمالية من المدينة، مغطين وجوههم بالأعلام الفلسطينية، ومتهمين الشركة بـ”التواطؤ في قتل أطفال فلسطين”.

وأوضحت شرطة مقاطعة بوش دو رون أن الاعتقالات جاءت بتهمة “المشاركة في تجمع بعد التحذير”، بينما وُجهت إلى بعضهم تهم “ممارسة العنف أو الإضرار بشخص ذي سلطة عامة”.

نشطاء حركة “فرنسا الأبية” في مرسيليا دعوا إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين، معتبرين أن “الحق في الاحتجاج أساسي”، وأن استمرار عمل مصنع يورولينكس “يتناقض مع اعتراف فرنسا الأخير بدولة فلسطين”.

من جانبها، أكدت السلطات الفرنسية مرارا أن باريس لا تبيع أسلحة لإسرائيل، بل “مكونات” مخصصة لمنظومة “القبة الحديدية” الدفاعية أو لإعادة التصدير، لكن المصنع يواجه بالفعل شكوى من رابطة حقوق الإنسان الفرنسية تتهمه بـ”التواطؤ في جرائم حرب”، على خلفية شحن مكونات عسكرية يشتبه بأنها وصلت لشركات إسرائيلية.

يذكر أن “يورولينكس” كان قد أغلق مؤقتا خلال مظاهرات سابقة في 10 سبتمبر، فيما رفض عمال ميناء مرسيليا في وقت سابق تحميل شحنة من مكوناته على سفينة متجهة إلى ميناء حيفا.