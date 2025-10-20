ترامب يحدد موعد لقاءه مع الرئيس الصيني

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيلتقي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال أسبوعين، مشيراً إلى أن هذا اللقاء سيحدد مسار تطوير العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وذكر ترامب أن لقائه مع شي جين بينغ سيعقد في كوريا الجنوبية خلال أسبوعين، مؤكداً ثقته بأن الطرفين سيتمكّنان من التوصل إلى اتفاق عادل ومفيد للطرفين.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” إن واشنطن لا تنوي “تدمير الصين”، لكنه شدد على ضرورة التوصل إلى اتفاق تجاري عادل بين البلدين.

وأشار ترامب إلى أن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100% على السلع الصينية “أمر غير مستدام” لكنه تم اتخاذه كإجراء ضاغط، موضحاً أن العلاقات مع الصين ستكون جيدة إذا تحقق اتفاق منصف.

من جانبها، أعلنت بكين وواشنطن عن اتفاقهما على عقد جولة جديدة من المشاورات الاقتصادية والتجارية، بعد اتصال هاتفي جمع نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفنغ، ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، والممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير. ولم تحدد الصين موعد الجولة الجديدة، مكتفية بالإشارة إلى أنها ستُعقد “في أقرب وقت ممكن”.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات بين البلدين، بعد إعلان بكين في 9 أكتوبر فرض قيود على تصدير العناصر الأرضية النادرة، الضرورية لتصنيع أشباه الموصلات والطائرات الروبوتية، وبعد الإعلان، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100% على جميع السلع الصينية اعتباراً من نوفمبر، قبل أن يقر لاحقاً بأن هذه النسبة غير قابلة للتنفيذ.