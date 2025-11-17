ترامب يحذر: أي دولة تتعامل تجارياً مع روسيا ستواجه عقوبات صارمة حتّى إيران!

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشروع قانون تشديد العقوبات على روسيا، مؤكداً أن أي دولة تتعاون تجارياً مع موسكو ستخضع لعقوبات صارمة قد تشمل قيوداً اقتصادية حادة وتجميد أصول.

وقال ترامب للصحفيين إن الجمهوريين يقدّمون تشريعاً صارماً للغاية يفرض عقوبات على أي دولة تتعامل تجارياً مع روسيا، مضيفاً أن هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز الضغط على موسكو في ظل استمرار التوترات الدولية.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن إيران قد تُدرج أيضاً ضمن نطاق العقوبات، في خطوة من شأنها توسيع التأثير الاقتصادي والسياسي للولايات المتحدة على الدول التي تتحدى سياساتها الخارجية.

وأكد ترامب أنه كان هو من اقترح إضافة إيران إلى مشروع القانون، موضحاً أن الهدف هو إرسال رسالة قوية مفادها أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع أي تعامل اقتصادي يدعم روسيا أو يعزز موقعها على الساحة الدولية.

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تشهد فيه العلاقات بين واشنطن وموسكو توتراً متزايداً، خصوصاً على خلفية الصراعات الإقليمية وتوسيع النفوذ الروسي في مناطق مختلفة من العالم، ما يجعل هذا التشريع خطوة استراتيجية لتعزيز الضغط الاقتصادي والسياسي على موسكو وحلفائها المحتملين.

ومن المتوقع أن يثير مشروع القانون جدلاً واسعاً على الساحة الدولية، ويزيد من التوترات مع دول قد تُعتبر شريكاً تجارياً مهماً لروسيا، في حين يشير محللون إلى أن أي تنفيذ فعلي للعقوبات سيكون له تبعات كبيرة على التجارة العالمية والأسواق الاقتصادية الدولية.