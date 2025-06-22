ترامب يحذر إيران بـ«السلام أو المأساة».. اختراق إسرائيلي يهدد قادة تل أبيب والحوثيون يلوحون برد إقليمي قوي

تعرض الحساب الرسمي لهيئة الآثار الإسرائيلية على منصة “إكس” لاختراق مفاجئ، حيث تم نشر صورة للمرشد الإيراني علي خامنئي إلى جانب صورة لإطلاق صاروخ، مصحوبة برسالة تهديد موجهة إلى جميع قادة إسرائيل جاء فيها: “قريباً، سيواجه جميع القادة الإسرائيليين عواقب جرائم الحرب التي ارتكبوها، لا شيء سيوقف اليوم الذي يُنتقم فيه انتقاماً قاسياً من أولئك الذين ارتكبوا مثل هذه الأفعال الشنيعة”.

فيما وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحذيراً صارماً لإيران، عقب الضربات الجوية التي استهدفت ثلاث منشآت نووية رئيسية في فوردو ونطنز وأصفهان، مؤكداً أن مواقع إيران النووية “دُمّرت بالكامل”.

وقال ترامب من مقر البيت الأبيض إن على طهران أن تختار بين “السلام أو المأساة”، محذراً من “مأساة أكبر بكثير مما شهدناه خلال الأيام الثمانية الماضية” في حال قررت الرد على الهجمات الأميركية.

وشدد على أن الولايات المتحدة ستواصل ضرب أهداف أخرى بدقة متناهية إذا لم يتحقق السلام، مشيراً إلى تعاونه الوثيق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مواجهة البرنامج النووي الإيراني.

وأوضح أن الهدف الأساسي للعملية كان تدمير قدرات تخصيب اليورانيوم الإيرانية ومنع أي تهديد نووي، واصفاً المواقع المستهدفة بأنها “الأكثر صعوبة” التي تم استهدافها خلال العملية.

وأشار إلى أن الجيش الأميركي سيعقد مؤتمراً صحفياً في البنتاغون الأحد لتقديم مزيد من التفاصيل حول العملية.

في السياق، ألغت الولايات المتحدة أي نية لتغيير نظام الحكم في إيران، مؤكدة لطهران أن الضربة العسكرية التي نفذتها ضد أهداف نووية إيرانية كانت خطوة محدودة وليست بداية لحرب شاملة، في محاولة لاحتواء التصعيد المتصاعد في المنطقة.

وكشفت مصادر دبلوماسية، بحسب محطة “سي بي إس”، أن واشنطن تواصلت بشكل مباشر مع إيران يوم الأحد لإبلاغها بأن العمليات العسكرية الأخيرة هي “كل ما خططت له”، ولا توجد خطط لضربات إضافية أو محاولة إسقاط النظام الإيراني.

وأوضحت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف تم تفويضه للتفاوض مع الإيرانيين بهدف الحفاظ على نافذة دبلوماسية لخفض التوتر، مؤكدة أن الهدف الأميركي هو ردع المزيد من الهجمات وليس إشعال مواجهة مفتوحة.

إلى ذلك، أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، فجر الأحد بيانًا رسميًا أعلن فيه بدء تطبيق تغييرات فورية في سياسة الاحتماء للجبهة الداخلية، بمصادقة وزير الدفاع وبعد تقييم شامل للوضع الأمني المتصاعد في المنطقة.

وأوضح أدرعي أن التغيير يبدأ من الساعة 03:45 صباحًا، حيث تم نقل جميع المناطق الإسرائيلية إلى “مستوى العمل الضروري”، مشيرًا إلى أن التعليمات الجديدة تشمل حظر الأنشطة التعليمية والاحتشاد، بالإضافة إلى تعليق مراكز العمل باستثناء المناطق الحيوية والضرورية.

وأضاف المتحدث العسكري أن الجيش الإسرائيلي يواصل المتابعة الدقيقة للوضع ويدعو الجمهور إلى الانصياع التام لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية حفاظًا على الأمن والسلامة.

أنصار الله تحذر واشنطن من تبعات هجومها على المواقع النووية الإيرانية في ظل تصعيد عسكري متصاعد

أصدرت جماعة “أنصار الله” الحوثية تحذيراً حاداً للولايات المتحدة، مطالبة واشنطن بتحمل تبعات هجومها الأخير على المواقع النووية الإيرانية.

وجاء ذلك على لسان عضو المكتب السياسي للجماعة وعضو مجلس الشورى حزام الأسد، الذي كتب على منصة “إكس” عقب الإعلان الأمريكي: “على واشنطن تحمل التبعات”، معتبراً الضربة الأمريكية تهديداً خطيراً للمنطقة.

وحذر رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة “أنصار الله” الحوثية في اليمن، مهدي المشاط، من تداعيات خطيرة ستواجه أي دولة تشارك في الهجوم الإسرائيلي ضد إيران، مؤكداً أن أي دعم لهذا العدوان لن يمر دون رد مشروع وقوي.

وقال المشاط السبت إنه سيُرسل مذكرة للأمم المتحدة برصد تحركات بعض الدول الأعضاء التي تستعد لمساندة إسرائيل في عدوانها على إيران، مشدداً على أن اليمن سيتصدى لهذا العدوان بكل الطرق المشروعة.

ودعا المشاط الدول العربية والإسلامية لاتخاذ موقف موحد وعدم الانتظار حتى تصلهم أضرار العدوان، محذراً من اتساع دائرة الاستهداف التي قد تشمل كل دول المنطقة، وموجهاً تحذيراً مباشراً للولايات المتحدة من تورطها في العدوان على إيران.

وأكد أن موقف صنعاء ثابت في مواجهة أي عدوان على الدول الإسلامية، وأن كل من يشارك في العدوان سيدفع ثمن قراره، مع توجيه الإجراءات القانونية اللازمة داخلياً لمواجهة هذه التهديدات.

إيران تطلق صاروخ “خيبر” لأول مرة على إسرائيل في إطار عملية “الوعد الصادق 3”

كشفت القوات المسلحة الإيرانية عن استخدام صاروخ “خيبر” لأول مرة في ضربات على الأراضي الإسرائيلية، وذلك خلال المرحلة العشرين من عملية “الوعد الصادق 3″، التي تأتي ردّاً مباشراً على الضربات الأمريكية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية.

وأعلن الجيش الإيراني في بيان رسمي أن “القوات المسلحة نفذت بنجاح الموجة العشرين من العملية الواسعة بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضد المنشآت العسكرية الإسرائيلية”، مشيراً إلى استخدام صاروخ “خيبر” لأول مرة خلال هذه المرحلة.

وأشار الحرس الثوري الإيراني إلى أن هذه الموجة من العملية اتسمت بتكتيكات جديدة، إذ تم إطلاق صواريخ طويلة المدى تعمل بالوقود السائل والصلب، بهدف اختراق الدرع الدفاعي الإسرائيلي واستهداف مطار بن غوريون، ومركز الأبحاث البيولوجية، وقواعد دعم النظام المختلفة، إضافة إلى مراكز القيادة والسيطرة.

يأتي هذا الهجوم الإيراني رداً مباشراً على الغارات الأمريكية التي نفذتها واشنطن ليلة السبت ضد ثلاثة مواقع نووية في إيران، في تصعيد متبادل يشهد تصاعداً خطيراً في منطقة الشرق الأوسط.