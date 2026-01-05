ترامب يحذر إيران: ستتلقون ضربة قوية جداً!

حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران من أنها ستتعرّض “لضربة قوية جدًا” إذا قُتل المزيد من المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي دخلت أسبوعها الثاني، احتجاجًا على تردّي الأوضاع المعيشية.

وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية “إير فورس وان”: “نحن نراقب الوضع عن كثب. إذا بدأوا قتل الناس كما فعلوا في الماضي، فأعتقد أنهم سيتلقون ضربة قوية جدًا من الولايات المتحدة”.

وتشهد إيران منذ 28 ديسمبر احتجاجات واسعة بدأت بإضراب أصحاب المتاجر في طهران، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 12 شخصًا، بينهم عناصر من قوات الأمن. وتعد هذه المظاهرات الأبرز منذ سبتمبر 2022 بعد وفاة الشابة مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق، والتي أشعلت سلسلة احتجاجات شعبية ضد القوانين الصارمة المفروضة على النساء.

وفي سياق التصعيد الإقليمي، أفادت تقارير إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى خشية توجيه إيران صواريخ نحو الأراضي الإسرائيلية، وأجرت المؤسسة العسكرية تدريبات تحاكي سيناريوهات حرب محتملة. كما عقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اجتماعًا أمنيًا مع وزراء المجلس الأمني المصغر “الكابينت”، لمناقشة الأولويات وخطط التحرك ضد إيران بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

يأتي هذا التوتر في ظل تاريخ طويل من العمليات العسكرية بين إسرائيل وإيران، شملت ضربات جوية إيرانية وإسرائيلية متبادلة منذ يونيو 2025، بالإضافة إلى هجمات أمريكية على المنشآت النووية الإيرانية، في خطوة تهدف وفق واشنطن إلى إضعاف البرنامج النووي الإيراني، وسط نفي مستمر من طهران بأن أنشطتها النووية سلمية بالكامل.