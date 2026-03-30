ترامب يحذر إيران: فتح «مضيق هرمز» شرط لتجنب تدمير المنشآت الحيوية

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إيران من تبعات استمرار إغلاق مضيق هرمز، مؤكداً أن واشنطن قد تتجه إلى تدمير محطات توليد الكهرباء وآبار النفط وجزيرة خرج، وربما جميع محطات تحلية المياه التي لم تُستهدف عمداً حتى الآن، إذا فشلت المحادثات مع “النظام الجديد والأكثر عقلانية” للتوصل إلى اتفاق ينهي العمليات العسكرية الأمريكية في إيران.

وقال ترامب في منشور على منصة “تروث سوشيال”: “لقد أُحرز تقدم كبير، ولكن إذا لم يُفتح مضيق هرمز فوراً، ولم يتم التوصل إلى اتفاق قريب لأي سبب من الأسباب، فسوف نختتم وجودنا في إيران بتفجير المنشآت الحيوية للطاقة والمياه، انتقاماً لجنودنا وغيرهم ممن قتلهم النظام الإيراني السابق على مدار 47 عاماً”.

وأضاف أن الولايات المتحدة تجري محادثات جدية لإنهاء عملياتها العسكرية في إيران، معرباً عن إحرازه تقدماً كبيراً، ولكنه شدد على أن احتمال فشل الاتفاق قائم، مؤكداً أن أي تأخير في فتح مضيق هرمز قد يدفع واشنطن لاتخاذ إجراءات تصعيدية.

وكان ترامب أعلن الخميس تعليق تدمير محطات الطاقة الإيرانية لمدة عشرة أيام، حتى الاثنين 6 أبريل 2026، بناءً على طلب الحكومة الإيرانية، في خطوة لتهدئة التوتر مؤقتاً.

توتر دولي وإقليمي

في خطوة داعمة لسياستها “لا للحرب”، أعلنت إسبانيا إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الأمريكية المشاركة في الهجمات على إيران، بعد منع استخدام قاعدتي روتا ومورون دي لا فرونتيرا البحريتين والجويتين، ما أجبر الإدارة الأمريكية على تعديل خططها العسكرية، مع السماح بالعبور أو الهبوط في حالات الطوارئ فقط.

في الجانب الإنساني، أعلنت العراق إرسال دفعة ثانية من المساعدات الإغاثية إلى إيران عبر 27 شاحنة نظمتها العتبة الحسينية، إضافةً إلى وصول شحنة روسية قوامها 313 طناً تشمل مواد طبية ومستلزمات إنقاذ وإغاثة.

تطورات على صعيد القيادات الإيرانية

أكد الحرس الثوري الإيراني مقتل قائد سلاح البحرية علي رضا تنكسيري في هجوم أمريكي إسرائيلي، موضحاً أنه أصيب بجروح بالغة أثناء تعزيز الدفاع عن الجزر والسواحل وتنظيم القوات، ما أدى إلى وفاته.

ونعى المرشد الأعلى الإيراني الجديد مجتبى خامنئي تنكسيري، مؤكداً أنه “ابن بار وشجاع وحارس للإسلام”، وأن استشهاده يمثل فخراً لأهالي جنوب إيران والقوات المسلحة.

مواقف دبلوماسية أمريكية وعربية

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة ستحقق أهدافها في العمليات العسكرية ضد إيران خلال أسابيع، مشيراً إلى أن واشنطن لن تسمح بفرض رسوم على عبور مضيق هرمز، وأن الرئيس ترامب لديه خطط لمنع ذلك.

وشدد الوزير الأمريكي على أن الأوضاع الميدانية تسير بوتيرة أسرع من المخطط، مع استمرار قنوات التواصل بين الولايات المتحدة وإيران عبر وسطاء، تحسباً لفشل الجهود الدبلوماسية.

من جانبه، اعتبر وزير الخارجية الكويتي جراح جابر الأحمد الصباح أن الهجمات الإيرانية على دول الخليج نمط ممنهج، وأن جامعة الدول العربية عاجزة عن صون الأمن العربي، مؤكداً ضرورة مشاركة الدول المتضررة في أي مفاوضات مستقبلية مع إيران، وتجديد حق الكويت في الدفاع عن النفس وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

الأحداث الأخيرة في إيران

جدد ترامب تأكيده إصابة أو مقتل المرشد الأعلى الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، فيما نفت السلطات الإيرانية هذه المزاعم، مؤكدة أن صحة المرشد جيدة وأن غيابه عن الظهور العلني لأسباب أمنية بحتة.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن العمليات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية تركز على تدمير مخزون الصواريخ الإيرانية وقواعدها الدفاعية، وأن الولايات المتحدة أصبحت أقرب من أي وقت لتحرير منطقة الشرق الأوسط من التهديد الإيراني.

سياق العمليات العسكرية

منذ 28 فبراير، تشن الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على أهداف داخل إيران، شملت العاصمة طهران، ما أسفر عن مقتل المرشد الأعلى السابق علي خامنئي وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش الإيراني، إضافة إلى وقوع أضرار كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين.

وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، واستهداف منشآت أمريكية في منطقة الشرق الأوسط، فيما أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي، داعية إلى خفض التصعيد فوراً ووقف الأعمال العدائية.

كما نفت وزارة الخارجية الإيرانية وجود أي مفاوضات مباشرة مع واشنطن، موضحة أن التواصل اقتصر على رسائل عبر وسطاء تعكس رغبة الولايات المتحدة في التفاوض.