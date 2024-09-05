ترامب يحذر من حرب عالمية ثالثة في حال فوز هاريس

قبل شهرين من الانتخابات الرئاسية الأميركية، انشغل كل من المرشحَين كامالا هاريس ودونالد ترامب، في جذب ناخبين جدد، في حين جدد المرشح الرئاسي دونالد ترامب مهاجمة المرشحة الرئاسية الديمقراطية ونائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس متوقعا وقوع حربا عالمية ثالثة في حال فوزها بالانتخابات الأمريكية.

وأفادت قناة “فوكس نيوز” بأن المرشح الرئاسي دونالد ترامب، تنبأ باندلاع حرب عالمية ثالثة في حال فوز هاريس، خلال لقائه برئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، وأضاف: “أنتم الآن أقرب إلى الحرب العالمية الثالثة من أي وقت مضى منذ الحرب العالمية الثانية. لم نكن قريبين إلى هذا الحد من قبل لأن لدينا أشخاصا غير أكفاء يديرون البلاد”.

وقبلت حملة المرشحة الرئاسية الديمقراطية ونائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، قواعد مناظرة الأسبوع المقبل ضد الرئيس السابق والمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة، دونالد ترامب، بما في ذلك كتم صوت الميكروفونات عندما ينتهي دور المرشح للتحدث، بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن مصدر مطلع.

ومن المقرر أن يتواجه ترامب وهاريس في أول مناظرة رئاسية بينهما في بنسلفانيا بتاريخ 10 سبتمبر.

وستجرى المناظرة بين ترامب وهاريس على قناة “إيه بي سي” ABC في الساعة التاسعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0100 بتوقيت غرينتش يوم 11 سبتمبر)، في مركز الدستور الوطني في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا، وهي واحدة من عدد من الولايات المتأرجحة التي ستساعد في تحديد نتيجة الانتخابات.

خلال عطلة نهاية الأسبوع، دعت هاريس ترامب إلى مناظرتها مع تشغيل الميكروفونات طوال الحدث.

من المعروف أن ما يسمى بـ”الميكروفونات الساخنة” يمكن أن تكون سلاحا ذا حدين، حيث تلتقط أحيانا تعليقات غير مقصودة لا تكون موجهة للجمهور، بينما تساهم الميكروفونات المكتومة في منع المقاطعات بين المتناظرين.

كما وافق المرشح الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس، تيم والز، والمرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس، جي دي فانس، على مناظرة، في الأول من أكتوبر، على قناة “سي بي إس نيوز”.