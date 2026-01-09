ترامب يحذر نيجيريا: لن نتسامح مع إبادة المسيحيين

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه لا يستبعد توجيه ضربات إضافية إلى نيجيريا في حال استمرت “عمليات قتل المسيحيين” في البلاد، مؤكّدًا أن واشنطن تتابع الوضع عن كثب وستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين.

وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز معلقًا على الغارات الأمريكية التي نفذت في ديسمبر الماضي: “كنت أتمنى أن تكون هذه الضربة مرة واحدة فقط، لكن إذا استمروا في قتل المسيحيين… فستكون هناك ضربات متعددة”.

وكانت الولايات المتحدة قد شنت آخر ضربة جوية ضد تنظيم داعش (المنظمة الإرهابية المحظورة في روسيا ودوليا) في شمال غرب نيجيريا خلال ديسمبر الماضي، في خطوة استهدفت معسكرات الإرهابيين ومخازن الأسلحة.

وصنّف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نيجيريا في 31 أكتوبر كدولة “تثير قلقًا خاصًا”، مشيرًا إلى ما وصفه بالإبادة المزعومة للمسيحيين على يد جماعات مسلحة إسلامية متطرفة، وموضحًا أن الحكومة النيجيرية غير قادرة على مواجهتهم بشكل فعال.

وأضاف ترامب أنه لا يستبعد إرسال قوات أمريكية إضافية إلى نيجيريا أو تنفيذ ضربات جوية دقيقة باستخدام الطائرات المسيرة، إلى جانب مراجعة المساعدات الأمريكية الموجهة للبلاد، وذلك في إطار استراتيجية الضغط على الجهات المتطرفة لحماية المدنيين والمجتمعات المسيحية.

وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ظل تصاعد أعمال العنف في شمال غرب نيجيريا، حيث تواجه المجتمعات المسيحية موجات متكررة من الهجمات من جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيمات إرهابية، ما أدى إلى سقوط مئات الضحايا وتشريد آلاف المدنيين.

وكانت الولايات المتحدة قد نفذت عدة غارات جوية خلال السنوات الماضية ضد معسكرات التنظيمات الإرهابية في نيجيريا، كما دعمت الحكومة النيجيرية بتدريب قواتها الأمنية وتعزيز قدراتها على مكافحة الإرهاب، إلا أن استمرار الهجمات أثار قلق واشنطن ودفعها لتصنيف البلاد ضمن قائمة “القلق الخاص”.