ترامب يحذّر الصين من تسليح إيران: ستواجه مشكلات كبيرة

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين من الإقدام على توريد أسلحة إلى إيران، مؤكدا أن مثل هذه الخطوة ستقابل بعواقب وصعوبات كبيرة في العلاقات بين الجانبين.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات أدلى بها للصحافيين أمام البيت الأبيض، ردا على سؤال حول هذا الملف، إن الصين ستواجه مشكلات كبيرة في حال قامت بتزويد إيران بأي نوع من الأسلحة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تقارير إعلامية أمريكية تشير إلى تطورات محتملة في هذا الاتجاه، حيث أفادت شبكة CNN الأمريكية، نقلا عن مصادر استخباراتية، بأن الصين تستعد لتزويد إيران بأنظمة دفاع جوي خلال الأسابيع المقبلة.

وبحسب المصادر ذاتها، تشمل هذه الأنظمة صواريخ مضادة للطائرات محمولة على الكتف من نوع “مانباد”، والتي تُعد فعالة في استهداف الطائرات التي تحلق على ارتفاعات منخفضة.

في المقابل، نفت السفارة الصينية في واشنطن صحة هذه المعلومات، مؤكدة أن الصين لم تقم بتوريد أي أسلحة لأي طرف في النزاع، وأن ما يتم تداوله لا يعكس الواقع.

ودعت السفارة الصينية الولايات المتحدة إلى تجنب الاتهامات غير المستندة إلى أدلة، والعمل على تهدئة التوترات بدلا من تصعيدها.