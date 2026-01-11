ترامب يحذّر: لا نفط ولا أموال إلى كوبا بعد اليوم!

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، السلطات الكوبية من استمرار أي تعاملات مالية أو نفطية مع كوبا، داعيًا إياها إلى عقد صفقة عاجلة قبل فوات الآوان.

وقال ترامب في منشور عبر منصة “تروث سوشال”: “عاشت كوبا لسنوات عديدة على كميات كبيرة من النفط والمال من فنزويلا.

وأكد وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريغيز، الأحد، أن كوبا لا تمارس أنشطة المرتزقة أو الابتزاز أو التدخل العسكري في شؤون الدول الأخرى، على عكس الولايات المتحدة.

وكتب رودريغيز على منصة “إكس”: “على عكس الولايات المتحدة، فإن حكومتنا لا تمارس أنشطة المرتزقة أو الابتزاز أو التدخل العسكري في شؤون الدول الأخرى”.

في المقابل، قدمت كوبا خدمات أمنية للديكتاتورين الفنزويليين الأخيرين، ولكن هذا لن يستمر!”، مؤكدًا أن “لن يصل أي نفط أو مال إلى كوبا بعد الآن – إطلاقًا!”، مشددًا على ضرورة التوصل إلى صفقة عاجلة لتفادي الأزمة.

وأضاف ترامب أن معظم الكوبيين قتلوا في هجوم الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أن فنزويلا لم تعد بحاجة إلى حماية من “العصابات والمبتزين الذين احتجزوها رهينة لسنوات طويلة”، موضحًا أن فنزويلا الآن تحت حماية الولايات المتحدة الأمريكية، أقوى قوة عسكرية في العالم بلا منازع، وأن واشنطن ستواصل حمايتها.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن التدخل العسكري المباشر قد لا يكون ضروريًا، لأن الاقتصاد الكوبي، الذي كان يعتمد بشكل كبير على الدعم النفطي من فنزويلا، أصبح اليوم “خاليًا من أي دخل”.

وفي سياق متصل، أعاد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو التحذير لقادة كوبا بعد اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مؤكدًا أن واشنطن ليست معجبة بالنظام الكوبي، في حين عبر الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل بيرموديز مرارًا عن تضامن بلاده الكامل مع فنزويلا، وندد بـ”أعمال القرصنة البحرية” التي نفذتها الولايات المتحدة قبالة السواحل الفنزويلية.

كما أبدى ترامب تأييده لفكرة تولي وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو منصب رئيس كوبا، رداً على منشور لأحد مستخدمي منصة “إكس” كتب فيه: “روبيو سيصبح رئيسًا لكوبا”، قائلاً: “يبدو لي أنها فكرة جيدة”.

وأشار ترامب إلى أن العملية الأخيرة في فنزويلا، التي استهدفت الرئيس مادورو، قد تكون عملًا انتقاميًا من وزير الخارجية ماركو روبيو، نظرًا لخبرته العميقة بكوبا ومعرفته بكامل اعتمادها على فنزويلا ماليًا ونفطيًا.

وتأتي هذه التصريحات في ظل توتر متصاعد بين واشنطن وهافانا، حيث تعتمد كوبا منذ عقود على الدعم النفطي والمالي من فنزويلا، وهو ما يجعلها هدفًا للضغط الأمريكي، خاصة بعد العمليات الأخيرة ضد كراكاس واعتقال الرئيس مادورو.