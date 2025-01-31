«ترامب» يحذّر مجموعة «بريكس» من التخلّي عن الدولار ويهددها بالانتقام

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دول “بريكس”، اليوم الجمعة، من “الانتقام الاقتصادي” إذا حاولت التخلي عن الدولار في التجارة العالمية، وأكد أنه سيطالبها بعدم إصدار عملة موحدة.

وأشار ترامب في منشور عبر منصته “تروث سوشال”: “إلى أن أي محاولة للابتعاد عن الدولار الأمريكي في التجارة الدولية ستؤدي إلى فرض تعريفات جمركية بنسبة 100٪”.

واعتبر في منشوره أن “فكرة أن دول بريكس تحاول الابتعاد عن الدولار، بينما نقف مكتوفي الأيدي ونراقب، انتهت”.

وأضاف: “سنطلب التزاما من هذه الدول بأنها لن تخلق عملة جديدة موحدة ولا تدعم أي عملة أخرى لتحدي الدولار الأمريكي العظيم، وإذا رفضوا، فسوف يواجهون تعريفات جمركية بنسبة 100٪ ويجب أن يتوقعوا قول وداعا للاقتصاد الأمريكي الرائع”.

وتابع: “لا توجد فرصة لاستبدال مجموعة البريكس بالدولار الأمريكي في التجارة الدولية، أو في أي مكان آخر. يجب على أي دولة تحاول أن تقول مرحبا بالتعريفات الجمركية ووداعا لأمريكا”.

جدير بالذكر أن ترامب قال نفس المضمون في تصريحات سابقة حول هذه القضية أثناء حملته الانتخابية وعندما تم انتخابه.

وتأسست مجموعة بريكس في عام 2006 من قبل البرازيل وروسيا والهند والصين، وانضمت إليها جنوب أفريقيا في عام 2011. وفي الأول من يناير 2024، أصبحت مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات أعضاء فيها.

وفي منتصف يناير الجاري، أعلنت الخارجية البرازيلية أن جمهورية نيجيريا الاتحادية أصبحت الدولة التاسعة التي تنضم إلى مجموعة “بريكس” كدولة شريكة.