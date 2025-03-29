«ترامب» يحذّر.. وإيران تتحضّر لردٍّ «غير متوقّع»!

بعد رد طهران على رسالته، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن “إيران ستواجه أمورا سيئة للغاية في حال فشلت في التوصل إلى اتفاق نووي”.

وأضاف ترامب: “أرسلتُ إلى إيران رسالة مؤخرا، وقلتُ لهم: عليكم اتخاذ قرار، بطريقة أو بأخرى، وإما أن نتحاور ونتفاوض، وإلا ستتعرض إيران لأمور سيئة للغاية”.

وقال: “لا أريد أن يحدث ذلك، إن الخيار الأفضل بالنسبة لي- ولا أقول هذا من باب القوة أو الضعف- هو أن نتوصل إلى حل مع إيران، ولكن إذا لم نتوصل إلى حل، فستتعرض إيران لأمور سيئة للغاية”.

وكشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في بداية شهر مارس الجاري، أنه بعث برسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، وفي وقت سابق، صرّح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأنه سلّم رسالة ردا على مبادرة “ترامب”.

ووفقا لـ”عراقجي”، “تضمن الرد وثيقتين: الأولى تعرض وجهة نظر السلطات الإيرانية حول الوضع العالمي الراهن، والثانية تقدم تحليلا وتعليقا مفصلا على النقاط الواردة في رسالة الرئيس الأمريكي”.

الحرس الثوري يهدد: إغلاق مضيق هرمز خيار مطروح إذا انتهكت حقوق إيران

حذر الحرس الثوري الإيراني، من أن “إغلاقه مضيق هرمز قرار محتمل، في حال حُرمت طهران من حقوقها”.

وقال قائد القوة البحرية في الحرس الثوري، الأدميرال علي رضا تنكسيري، في مقابلة مع قناة “الميادين”، إن “قرار إغلاق مضيق هرمز بيد القيادة العليا، لكنه مسؤول عن تنفيذه إذا صدر”.

وتابع: “إذا حُرمنا من حقوقنا، فسيُتخذ القرار وسننفذه وفق التوجيهات”.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”، شدد تنكسيري، على أن الخليج “هو بيت إيران ودول الجوار، ولن يُسمح للقوى الأجنبية بتهديد أمنه”، مشيرا إلى أن وجود السفن العسكرية الأجنبية في المنطقة “غير مبرر وغير مرحب به”.

وأكد أن “إيران تحمل رسالة سلام وأخوة تجاه الدول الإسلامية المجاورة، ولا تشكل أي تهديد لها”، لافتا إلى “استعداد طهران لإجراء مناورات عسكرية مشتركة مع العراق والكويت والبحرين، كما شارك ممثلون من الإمارات وقطر والعراق والكويت في بعض المناورات السابقة”.

وعن القدرات العسكرية، كشف علي رضا تنكسيري، أن “إيران عززت دفاعاتها في الجزر الثلاث منذ عام 1994، وحوّلتها إلى مواقع هجومية مجهزة بصواريخ وزوارق بعيدة المدى”.

وأوضح أن “طهران تواصل تطوير منظوماتها العسكرية عبر زيادة مدى الصواريخ، وتعزيز قوة النيران، ورفع دقة الضربات، مؤكدا أن “إيران قادرة على استهداف جميع القواعد المعادية إذا تعرضت لأي تهديد”.

وشدد على أن “إيران تساند القوى المدافعة عن المظلومين، لكنها لا تفرض عليها قراراتها، مشيرا إلى أن “حزب الله” اللبناني وحركة “حماس” الفلسطينية أصبحا أقوى رغم الضغوط، وأن اليمن يمتلك قيادته المستقلة وهو من يقرر مسار معركته”.

وختم الأدميرال الإيراني تصريحاته بالتأكيد على أن ‘”بلاده لن تقبل بسياسة الغطرسة والضغوط، وهي مستعدة لمواجهة أي تهديد، ولن تسمح لأي قوة بفرض إرادتها عليها”.