ترامب يحرج مذيعة على الهواء.. ماعلاقة إيران (فيديو)

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلًا واسعًا بعد ظهور مقطع فيديو متداول أظهره وهو يحرج مذيعة قناة “فوكس نيوز” دانا بيرينو خلال مقابلة مباشرة، حيث حول الحديث إلى مجاملات شخصية وابتعد عن الإجابة المباشرة عن أوضاع الشعب الإيراني.

وخلال الاتصال الذي جرى مساء الخميس، سألت بيرينو البالغة من العمر 53 عامًا الرئيس ترامب عن الوضع الإنساني في إيران، قائلة: “لم نتمكن من رؤية أو سماع أي أخبار عن الشعب الإيراني، هل تعلم إن كان لديهم ماء شرب وطعام؟”.

غير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البالغ من العمر 79 عامًا غير مجرى الحديث، متوجهًا بمغازلة شخصية للمذيعة: “أتذكرين عندما تناولنا الغداء قبل سنوات في بهو برج ترامب؟”. وعندما ردت بيرينو بأن ذلك كان منذ وقت طويل، تابع ترامب: “لم تتغيري… بل ربما أصبحتِ أجمل”، ما أثار ضحك الحضور في الاستوديو.

وردّت بيرينو بمزاح قائلة: “إن لشعر ومكياج القناة دور كبير في ذلك”، قبل أن يواصل ترامب مغازلته: “لن أقول ذلك لأن ذلك سينهي مسيرتي السياسية. لم يعد مسموحًا القول إن امرأة جميلة”، موجّهًا كلامه إلى المذيع المشارك جيسي ووترز: “أنت تعرف ذلك، جيسي.. عليك أن تكون حذرًا”.

وعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإجابة عن سؤال بيرينو، لكنه لم يتطرق مباشرة لمعاناة الإيرانيين، مفضّلًا التركيز على مخاطر التظاهر ضد الحكومة الإيرانية، قائلاً: “عندما تنظر إلى ما حدث، ستجد أنهم مرعوبون، لأن طرفًا واحدًا يمتلك أسلحة خطيرة جدًا، أسوأ أنواع البنادق والرشاشات، وما يفعلونه هو إطلاق النار على المتظاهرين”.

وأضاف ترامب: “الناس شجعان، لكنهم لا يكونون شجعان عند رؤية الآخرين يسقطون أمام أعينهم”، في إشارة إلى قمع الاحتجاجات في إيران.

Perino: Do you have any insight into how the Iranian people are doing? Do they have drinking water? Food?



Trump: Remember when we had lunch many years ago at Trump Tower? You haven’t changed. You may be even better looking now.

pic.twitter.com/fqEE2PKKqB — Special Situations 🌐 Research Newsletter (Jay) (@SpecialSitsNews) March 27, 2026