ترامب يحرم اللاجئين من حقوقهم والأمم المتحدة تدعوه لتغيير رؤيته

حيث قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين، في بيان ها:

“نتوقع من كل الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة ضمان أن أي شخص يحتاج إلى اللجوء بدافع الحماية والمساعدة الإنسانية، يتلقى كلاهما بالشكل المناسب وبلا عراقيل”.

وتابعت أن ذلك يجب أن يأتي تماشيا مع بروتوكول اللاجئين لعام 1967 الذي وقعت عليه الولايات المتحدة، قائلةً:

“قدرات استقبال اللاجئين غير الكافية منذ فترة طويلة في موانئ الدخول الحدودية الأمريكية الجنوبية الرسمية كانت تسبب تأخيرات كبيرة في شمال المكسيك”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع أمس الجمعة مرسومًا بقضي بحرمان المهاجرين غير النظاميين من حق اللجوء في البلاد، قائلاً إنه يريد أن يصل المهاجرون إلى بلاده بطرق قانونية فقط.