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ترامب يحرم اللاجئين من حقوقهم والأمم المتحدة تدعوه لتغيير رؤيته

عين ليبيا | آخر تحديث: 10 نوفمبر 2018 - 13:02
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ترامب
وقع ترامب مرسومًا بقضي بحرمان المهاجرين غير النظاميين من حق اللجوء في البلاد. [غيتي]
وجهت الأمم المتحدة دعواتها للإدارة الأمريكية إلى ضمان حماية طالبي اللجوء دون عراقيل بعد مرسوم وقعه الرئيس دونالد ترامب الجمعة يحرم المهاجرين غير النظاميين من حق اللجوء.

حيث قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين، في بيان ها:

“نتوقع من كل الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة ضمان أن أي شخص يحتاج إلى اللجوء بدافع الحماية والمساعدة الإنسانية، يتلقى كلاهما بالشكل المناسب وبلا عراقيل”.

وتابعت أن ذلك يجب أن يأتي تماشيا مع بروتوكول اللاجئين لعام 1967 الذي وقعت عليه الولايات المتحدة، قائلةً:

“قدرات استقبال اللاجئين غير الكافية منذ فترة طويلة في موانئ الدخول الحدودية الأمريكية الجنوبية الرسمية كانت تسبب تأخيرات كبيرة في شمال المكسيك”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع أمس الجمعة مرسومًا بقضي بحرمان المهاجرين غير النظاميين من حق اللجوء في البلاد، قائلاً إنه يريد أن يصل المهاجرون إلى بلاده بطرق قانونية فقط.

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