ترامب يحطم الأرقام القياسية.. 66 ألف مهاجر محتجز في أمريكا!

كشفت شبكة “سي بي إس” الأمريكية عن تقرير يفيد بأن دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) تحتجز حالياً 66 ألف مهاجر، وهو عدد غير مسبوق في تاريخ الدائرة.

وذكر التقرير أن هذه الزيادة تأتي في إطار تشديد الإجراءات التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مواجهة الهجرة غير الشرعية.

وأوضحت بيانات وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أن عدد المحتجزين ارتفع بنسبة 70% منذ تولي ترامب منصبه في يناير من العام الجاري.

والرقم القياسي السابق تم تسجيله خلال ولايته الأولى في عام 2019، حين وصل عدد المحتجزين إلى 56 ألف مهاجر.

كما أفاد التقرير أن قدرة استيعاب مرافق الاحتجاز قد تضاعفت، حيث زادت من 41,500 مكان إلى 70,000 مكان خلال الولاية الثانية لترامب.

وأضافت القناة أن مشروع قانون الموازنة الفيدرالية الجديد، المعروف باسم “القانون الجميل الكبير”، سيتيح تمويلاً إضافياً لـ “ICE” لرفع طاقتها الاستيعابية إلى 100,000 مكان قريباً.

وأشار التقرير إلى أن حوالي نصف المحتجزين (أي نحو 33 ألف شخص) لا يملكون سجلًا جنائيًا، حيث يُحتجزون فقط بسبب مخالفتهم لقوانين الهجرة الأمريكية.

تجدر الإشارة إلى أن ترامب كان قد تعهد في خطاب تنصيبه بوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة، وأعلن عن خطط لبدء ترحيل ملايين المهاجرين غير الشرعيين وفرض “حالة طوارئ وطنية” على الحدود الجنوبية للبلاد.