ترامب يخاطب المحتجين الإيرانيين: المساعدة في طريقها إليكم

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى المحتجين الإيرانيين عبر منصة “تروث سوشال”، مؤكّدًا أن “المساعدة في طريقها إليكم”، من دون توضيح طبيعة المساعدة.

ودعا ترامب في منشوره: “أيها الوطنيون الإيرانيون، واصلوا الاحتجاج وسيطروا على مؤسساتكم”، مشددًا على دعم موقف المحتجين في مواجهة السلطات الإيرانية.

وفي خطوة تصعيدية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء جميع الاجتماعات المخطّط لها مع المسؤولين الإيرانيين إلى أن تتوقف عمليات القمع والعنف ضد المحتجين في إيران.

وتأتي رسالة ترامب في ظل موجة احتجاجات واسعة تشهدها إيران خلال الفترة الأخيرة، احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية والسياسية وحقوق الإنسان. ويعكس الإعلان عن تعليق الاجتماعات مع طهران تصعيدًا دبلوماسيًا أمريكيًا للضغط على السلطات الإيرانية، مع إرسال رسالة دعم للمحتجين داخليًا وخارجيًا.

وشهدت إيران عبر العقود الماضية احتجاجات شعبية متفرقة بسبب الأوضاع الاقتصادية وقيود الحريات، وتعرضت السلطات لانتقادات دولية على استخدام القوة ضد المحتجين.

وفي السنوات الأخيرة، أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية أدوات رئيسية للتواصل ونقل الرسائل بين المحتجين والداعمين الدوليين.