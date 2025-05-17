ترامب يدرس خطة مثيرة لنقل مليون فلسطيني إلى ليبيا ويصف غزة بـ«مكان بغيض»

أفادت شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، في تقرير حديث أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، تدرس خطة لنقل ما يصل إلى مليون فلسطيني من قطاع غزة إلى ليبيا بشكل دائم.

وحسب مصادر مطلعة، ناقشت الإدارة هذه الفكرة مع القيادة الليبية، مقابل الإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال التي جمدتها الولايات المتحدة منذ أكثر من عشر سنوات.

وأشار التقرير إلى أن إعادة التوطين قد تتم عبر الجو أو البر أو البحر، لكنها ستكون عملية معقدة ومكلفة وتستغرق وقتاً طويلاً.

ورداً على ذلك، نفى باسم نعيم، المسؤول الكبير في حركة حماس، علم الحركة بأي نقاشات أو خطط بشأن نقل الفلسطينيين إلى ليبيا.

وقال إن الفلسطينيين متجذرون في أرضهم وملتزمون بها بشدة، ومستعدون للدفاع عنها بكل ما يملكون.

وأضاف نعيم أن الفلسطينيين هم الطرف الوحيد الذي يملك الحق في اتخاذ القرار بشأن مستقبلهم، مشدداً على تمسك سكان غزة بحقهم في تقرير مصيرهم بأنفسهم.

ترامب يصف غزة بـ«مكان بغيض» ويكشف عن خططه للشرق الأوسط ولقاءاته مع قادة العالم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في المقابلة، إن قطاع غزة “مكان بغيض” ووصف الوضع هناك بأنه “لا يعمل”، معبراً عن رغبته في أن تصبح غزة “منطقة حرية”.

وأشار إلى أن الصراع في المنطقة مستمر منذ سنوات، مع وجود حركة “حماس” التي تتسبب في سقوط ضحايا باستمرار.

ورد ترامب على سؤال حول موقفه من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكداً أنه يتخذ موقفاً صعباً بسبب أحداث السابع من أكتوبر، التي وصفها بأنها من أعنف الأيام في التاريخ، مشدداً على أنه لو كان رئيساً لما حصلت تلك الأحداث، ولن يسمح لإيران بتمويل حماس بالسلاح.

وتحدث ترامب عن أهمية منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أنها “عاصمة الطاقة في العالم” بسبب احتياطياتها الهائلة، معرباً عن ثقته في بقاء السيطرة عليها وعدم توجهها نحو الصين.

وفي جانب آخر، دافع ترامب عن قبوله هدية طائرة من قطر، موضحاً أنه أبرم صفقة جيدة لتجديد طائرة الرئاسة الأميركية القديمة التي يبلغ عمرها 42 عاماً.

وبشأن سوريا، كشف ترامب أن رفع العقوبات عن سوريا تم بناءً على طلب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي وصفه بـ”ذو القلب الكبير”، مشيراً إلى لقائه بالرئيس السوري بشار الأسد ووصفه بأنه “الرجل المناسب لهذه المنطقة الصعبة”.

أما عن روسيا وباكستان، فأكد ترامب نيته عقد صفقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأنه أجرى محادثات جيدة مع باكستان، مشيراً إلى استعداد الهند لخفض الرسوم الجمركية على الولايات المتحدة.