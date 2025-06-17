ترامب يدعو لإخلاء طهران ويحذر: إيران لن تمتلك السلاح النووي أبداً

تصاعدت حدة التوتر بين إيران وإسرائيل خلال الأيام الماضية، وسط موجة من الغارات الجوية الإسرائيلية على منشآت نووية وعسكرية إيرانية، وردود صاروخية إيرانية على إسرائيل، مما أثار مخاوف واسعة من انزلاق النزاع إلى مواجهة أوسع في المنطقة.

ترامب يدعو إلى إخلاء طهران ويؤكد منع امتلاك إيران للسلاح النووي

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إلى إخلاء العاصمة الإيرانية طهران فوراً، محذراً من خطر استمرار التصعيد وامتلاك إيران للسلاح النووي، وقال: “يا له من عار وإهدار للأرواح البشرية، فإيران ببساطة لا يمكنها امتلاك سلاح نووي”.

وأكد ترامب أن بلاده تسير على الطريق الصحيح لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية، مضيفاً أنه أعطى إيران مهلة 60 يوماً للتوصل إلى اتفاق نووي لكنها رفضت، رغم رغبته في التفاوض وتوقيع صفقة نهائية.

وشدد ترامب خلال قمة مجموعة السبع في كندا على أن “لا يريد رؤية أي سلاح نووي في إيران”، مجدداً تأكيده على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

مادورو: بوتين وشي جين بينغ وحدهما قادران على نزع فتيل التصعيد بين إيران وإسرائيل

اعتبر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ هما الزعيمان الوحيدان القادران على وقف التصعيد المتسارع بين إيران وإسرائيل، وقيادة جهود دولية نحو التهدئة.

وفي تصريحات أدلى بها خلال برنامج تلفزيوني، قال مادورو إن بوتين وشي يتمتعان بـ”الحكمة والقوة اللازمتين للحفاظ على التوازن العالمي”، مضيفاً أن بوسعهما الدفع باتجاه وقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق مفاوضات تؤسس لاتفاق سلام دائم في المنطقة.

ودافع مادورو عن حق إيران في الدفاع عن نفسها، محذراً من أن استمرار الهجمات الإسرائيلية قد يؤدي إلى إغلاق مضيق هرمز، ما ينذر بتداعيات خطيرة على أمن الملاحة العالمية وإمدادات الطاقة.

وأضاف أن طهران “ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية شعبها”، إذا ما استمرت الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها.

بيان مشترك لـ 21 دولة عربية وإسلامية يندد بالهجمات الإسرائيلية

بمبادرة مصرية، وقع وزراء خارجية 21 دولة عربية وإسلامية بياناً مشتركاً أدانوا فيه الهجمات الإسرائيلية على إيران، واعتبروها انتهاكاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وطالب البيان بوقف فوري للأعمال العدائية وضرورة احترام سيادة الدول وحل النزاعات بالطرق السلمية. كما أكد البيان على أهمية عدم انتشار الأسلحة النووية في المنطقة، والدعوة للانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووي، مشدداً على خطورة استهداف المنشآت النووية الخاضعة لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

مجموعة السبع تؤكد دعمها لإسرائيل وتدعو إلى خفض التصعيد

دعت دول مجموعة السبع إلى خفض التصعيد في الشرق الأوسط، مؤكدة أن إيران لا يمكن أن تملك سلاحاً نووياً أبداً، ومشددة على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأعربت المجموعة في بيانها عن أهمية حماية المدنيين ودعت إلى وقف إطلاق النار وفتح مسار دبلوماسي لحل الأزمة.

تصريحات من الجانب الإيراني و”أنصار الله” اليمنية

في المقابل، اعتبرت جماعة “أنصار الله” اليمنية تهديدات ترامب مؤشراً على هزيمة وشيكة لإسرائيل، محذرة من رد فعل إيراني وحلفاء قوي في حال تورط الولايات المتحدة أو بريطانيا في الحرب.

فيما أكد الحرس الثوري الإيراني استهداف قواعد إسرائيلية رداً على الضربات، معلناً بدء عملية “الوعد الصادق 3” التي شملت قصف تل أبيب بصواريخ متعددة.

موقف دولي ودبلوماسي يحاول احتواء الأزمة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار والعودة إلى المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني، محذراً من مخاطر فرض تغيير النظام بالقوة، ومعلناً استعداد باريس وشركائها الأوروبيين للمشاركة في مفاوضات جادة مع طهران.

وفي ظل ذلك، كشفت مصادر أمريكية أن البيت الأبيض يدرس عقد اجتماع دبلوماسي خلال الأسبوع بين المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ووزير الخارجية الإيراني، ضمن مساعي التهدئة وفتح مسار تفاوضي جديد.

تصريحات أمريكية متباينة بشأن التورط العسكري

فيما أكد وزير الدفاع الأمريكي أن سياسة بلاده دفاعية في الشرق الأوسط ولا توجد نية لشن هجمات على إيران، أكد البيت الأبيض رفضه أي تصعيد مباشر، مع الحفاظ على حماية المصالح الأمريكية.

لكن في الوقت ذاته، يتواصل الضغط من داخل الإدارة الأمريكية على ضرورة منع إيران من امتلاك السلاح النووي بأي طريقة، وسط مخاوف من إمكانية انزلاق الوضع إلى حرب مفتوحة.

وزير الدفاع الأميركي يعلن نشر قوات إضافية في الشرق الأوسط وسط تصاعد التوتر مع إيران

أعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، أنه أمر بنشر قوات إضافية ضمن منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأميركية، لتوسيع الجاهزية الدفاعية في الشرق الأوسط، وذلك في ظل تصاعد التوترات عقب الضربات الجوية الإسرائيلية على إيران.

وقال هيغسيث، في منشور على منصة “إكس”، إنه أصدر أوامره خلال عطلة نهاية الأسبوع بنقل موارد عسكرية إضافية إلى المنطقة، مشددًا على أن “حماية القوات الأميركية تظل أولوية مطلقة”، وأن هذا التحرك يهدف إلى “تعزيز قدرات الردع والدفاع الإقليمي”.

ويأتي هذا الإعلان بعد تحذير وجهه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إيران، من أن أي هجوم يستهدف القوات أو المصالح الأميركية في الشرق الأوسط سيقابل برد قوي. ورغم تأكيد واشنطن أنها لا تشارك في العمليات الهجومية التي تنفذها إسرائيل، فقد شددت على أنها سترد بقوة إذا تعرضت قواعدها أو جنودها لأي تهديد.

وردًا على تلك الهجمات، توعدت إيران وفصائل حليفة لها في المنطقة، بينها جماعة “أنصار الله” في اليمن، بالرد، محذّرة واشنطن ولندن من “التمادي في دعم إسرائيل”، ومؤكدة أن محور المقاومة لن يقف مكتوف الأيدي.

تحليلات وتحذيرات داخلية أمريكية

أعرب بعض المحللين والفاعلين السياسيين الأمريكيين عن خشيتهم من أن انخراط الولايات المتحدة في حرب مع إيران قد يؤدي إلى “انهيار الإمبراطورية الأمريكية” وضعفها على الساحة العالمية، محذرين من عدم جاهزية الجيش الأمريكي لصراع واسع في المنطقة.