«ترامب» يدعو مصر والأردن لاستقبال المزيد من الفلسطينيين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “إنه تحدث إلى ملك الأردن عبدالله الثاني بشأن نقل الناس من قطاع غزة المدمر إلى الدول المجاورة”، مشيرا إلى أنه سيتحدث مع الرئيس المصري بشأن ذلك أيضا، بعد أن تسببت حرب إسرائيل في وضع إنساني صعب بالإضافة إلى مقتل عشرات الآلاف

وقال ترامب “تحدثت إلى الملك عبدالله ملك الأردن اليوم بشأن نقل الناس من غزة المدمرة إلى الدول المجاورة. حيث سيتضمن ذلك بناء مساكن في موقع مختلف ليتمكنوا من العيش في سلام للتغيير، يمكن أن يكون مؤقتا أو طويل الأمد. كما سأتحدث إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي غدا بشأن ذلك”.

وعن مكالمته مع ملك الأردن قال ترامب لقد “كانت مكالمة جيدة للغاية. إنه صديقي. نحن نتفق جيدا. لقد تعاملت معه على مر السنين بشكل جيد للغاية. لقد قام بعمل رائع. إنه يأوي ملايين الفلسطينيين ويفعل ذلك بطريقة إنسانية للغاية. لقد أثنيت عليه على ذلك. لقد قام الأردن بعمل مذهل في إسكان الفلسطينيين إلى حد كبير. وقد فعل ذلك بطريقة ناجحة للغاية.”

وأضاف ترامب قائلا: “سأتحدث مع الجنرال السيسي غدا (الأحد) في وقت ما. أود أن تأخذ مصر الناس. وأود أن تأخذ الأردن الناس. أنت تتحدث عن مليون ونصف المليون شخص، ونحن فقط نقوم بتنظيف هذا الشيء بالكامل. كما تعلمون، على مر القرون كان هناك العديد والعديد من الصراعات. ولا أدري، يجب أن يحدث شيء ما. إنه موقع مهدم حرفيا، تم هدم كل شيء تقريبا والناس يموتون هناك، لذلك أفضل أن أشارك مع بعض الدول العربية وبناء مساكن في موقع مختلف حيث يمكنهم ربما العيش في سلام للتغيير. قد يكون أيا منهما. قد يكون مؤقتًا أو قد يكون طويل الأمد”.

كانت واشنطن قالت العام الماضي إنها تعارض النزوح القسري للفلسطينيين.

وعلى مدى أشهر أثارت منظمات حقوقية ووكالات إنسانية مخاوف بشأن الوضع في غزة بعد أن تسببت الحرب في نزوح سكان القطاع بأكملهم تقريبا وأدت إلى أزمة غذائية.

وتعرضت واشنطن لانتقادات أيضا بسبب دعمها لإسرائيل، لكنها واصلت تقديم الدعم لحليفتها قائلة إنها تساعد إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد جماعات مدعومة من إيران مثل حماس في غزة وحزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن.

وشنت إسرائيل حملة عسكرية على قطاع غزة بعد هجوم حماس على بلدات إسرائيلية في 7 أكتوبر 2023 والذي أسفر وفقا لإحصاءات إسرائيلية عن مقتل 1200 شخص واقتياد أكثر من 250 رهينة إلى غزة.

وتقول السلطات الصحية في غزة “إن الحملة العسكرية الإسرائيلية أدت إلى مقتل ما يزيد على 47 ألف فلسطيني. ولقي أكثر من 400 جندي إسرائيلي حتفهم في القتال في غزة”.