ترامب يربط ملف إيران بالانضمام إلى «اتفاقيات أبراهام».. ويؤكد: الانتخابات لن تدفعني للاتفاق

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات للصحفيين داخل البيت الأبيض، إنه ليس متأكدًا من ضرورة إبرام أي اتفاق مع إيران في حال عدم انضمام دول إضافية إلى مسار التطبيع مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن ما وصفه بالنهج الحالي في المنطقة أثبت نجاحه وفعاليته.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يضع اعتبارات انتخابية ضمن حساباته في ما يتعلق بالملف الإيراني، مشددًا على أن انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر لن تدفعه إلى التوصل إلى أي اتفاق مع طهران.

وأضاف خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض أن القيادة الإيرانية تخطئ إذا اعتقدت أن الضغوط السياسية المرتبطة بالانتخابات الأمريكية ستؤدي إلى تقديم تنازلات أو إبرام صفقة، موضحًا أن موقفه لا يتأثر بالاستحقاقات الانتخابية الداخلية.

وأشار ترامب إلى أن بعض القادة في إيران يعتقدون أنهم قادرون على الانتظار أكثر من الولايات المتحدة، معتبرًا أن هذا التقدير غير دقيق، في إشارة إلى استمرار حالة التوتر بين الجانبين.

وتزامنت هذه التصريحات مع تصاعد التوترات العسكرية في منطقة مضيق هرمز، حيث نقلت وسائل إعلام إيرانية تقارير عن استهداف ناقلة نفط أمريكية بعد محاولة عبورها المضيق، في حين تحدثت مصادر أخرى عن تحركات بحرية إيرانية أجبرت السفينة على التراجع.

وفي المقابل، أعلن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة نفذت غارات جديدة على موقع عسكري داخل إيران، قالت إنه يشكل تهديدًا مباشرًا للقوات الأمريكية وحركة الملاحة في الخليج، مع الإشارة إلى اعتراض وإسقاط عدد من الطائرات المسيّرة الإيرانية.

كما أشار التقرير إلى إعلان سابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تعليق عملية “مشروع الحرية” المرتبطة بتأمين السفن التجارية في مضيق هرمز، في وقت واصلت فيه إيران التهديد باستهداف أي وجود عسكري أجنبي في المنطقة.

وشهدت الأشهر الأخيرة سلسلة من الإجراءات المتبادلة بين الطرفين، شملت فرض قيود بحرية وتحركات عسكرية متقابلة، إلى جانب محاولات وساطة إقليمية لم تنجح حتى الآن في التوصل إلى اتفاق نهائي، ما يعكس استمرار حالة الجمود في المسار الدبلوماسي.

يأتي هذا التصعيد في ظل توتر مزمن بين الولايات المتحدة وإيران حول ملفات الأمن الإقليمي والبرنامج النووي الإيراني، إضافة إلى أهمية مضيق هرمز كأحد أهم الممرات البحرية للطاقة في العالم.

كما يعكس الربط بين ملف إيران ومسار اتفاقيات أبراهام توجهاً أمريكياً أوسع لإعادة تشكيل التوازنات السياسية في الشرق الأوسط، وسط استمرار تعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران وغياب اختراق دبلوماسي حاسم.