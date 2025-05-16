ترامب يرحب بحفيده الجديد.. سعادة عائلية تُضيء يوم الرئيس

في لحظة عائلية وصفها بالرائعة والخاصة، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال مشاركته في حوار الأعمال الإماراتي الأميركي في أبوظبي أنه يتطلع للعودة إلى واشنطن لرؤية حفيده المولود حديثاً.

وقال ترامب يوم الجمعة: “عندما أغادر دولة الإمارات سأعود إلى واشنطن لأرى حفيدي”، مؤكداً أن الطفل بصحة جيدة.

ويُعد هذا الحفيد الحادي عشر لترامب، والذي وُلد الخميس الماضي، حسبما أعلنت ابنته تيفاني عبر منصة “إكس” حيث كتبت: “مرحبا بك في العالم يا طفلنا الصغير الجميل، ألكسندر ترامب بولس. نحبك بشكل تعجز الكلمات عن وصفه”.

وتعد تيفاني ترامب، الحاصلة على شهادة في القانون، الابنة الوحيدة للرئيس ترامب من زوجته الثانية مارلا مابلز. تزوجت تيفاني عام 2022 من مايكل بولس، الذي يحمل أصولاً لبنانية وُلد في ولاية تكساس الأميركية عام 1997، ونشأ في نيجيريا حيث تدير عائلته مجموعة استثمارات كبرى.

ودرس بولس في مدرسة أميركية دولية في لاغوس، قبل أن ينتقل إلى بريطانيا ليحصل على شهادتي البكالوريوس والماجستير في إدارة الأعمال والتمويل.