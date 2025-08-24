ترامب يرفع الرسوم الجمركية.. والهند توقف شحن الطرود

أعلنت الهند تعليق إرسال الطرود البريدية إلى الولايات المتحدة الأمريكية مؤقتًا، في خطوة تأتي ردًا على الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتلتزم بذلك خطى شركات بريد أوروبية اتخذت إجراءات مماثلة.

وأوضحت صحيفة إنديان إكسبريس أن التعليق الهندي، مع استثناءات محدودة، يأتي قبل أسبوع من بدء تطبيق القرار الأمريكي بإلغاء الإعفاءات الجمركية على الطرود البريدية منخفضة القيمة، والتي كان يستفيد منها المستهلكون والتجار على حد سواء.

وأفادت وزارة التواصل الهندية أن “الأمر التنفيذي الصادر الشهر الماضي يطلب من شركات النقل أو الأطراف المؤهلة المعتمدة من السلطات الأمريكية، تحصيل الرسوم الجمركية”.

وأضافت الوزارة أن الإجراءات المرتبطة بتحديد الأطراف المؤهلة، وآليات تحصيل وتحويل الرسوم، ما تزال غير محددة، ما أدى إلى عدم قدرة شركات النقل على استقبال الطرود بعد 25 أغسطس 2025 بسبب نقص الجاهزية التشغيلية والتقنية.

وبحسب البيان، ستعلق دائرة البريد الهندية بداية من الاثنين تلقي جميع الأغراض البريدية الموجهة إلى الولايات المتحدة، باستثناء الرسائل والمستندات والهدايا التي لا تتجاوز قيمتها 100 دولار.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أصدر مطلع أغسطس أمرًا بإعادة فرض رسوم جمركية على عشرات الشركاء التجاريين، واصفًا ذلك بأنه حجر الزاوية في استراتيجيته لإعادة تشكيل التجارة العالمية بما يخدم الاقتصاد الأمريكي. وتشمل التدابير رفع الرسوم الجمركية على عشرات الاقتصاديات حتى 41%، بعد أن كان قد فرض حدًا أدنى قدره 10% في أبريل على السلع القادمة من معظم دول العالم، بذريعة الممارسات التجارية غير العادلة والعجز في الميزان التجاري الأمريكي.

ووفقًا لترامب، فإن الرسوم تمثل أداة ضغط اقتصادي تهدف إلى تعزيز الصادرات الأمريكية وتشجيع التصنيع المحلي، مع الحد من تدفق الواردات الأجنبية التي اعتبرها ضارة بمصلحة الاقتصاد الأمريكي.

ويتوقع المحللون أن يؤدي هذا التعليق المؤقت إلى اضطرابات في سلسلة التوريد بين الهند والولايات المتحدة، وربما زيادة تكاليف الشحن والتأخير في تسليم السلع للمستهلكين الأمريكيين، كما قد يشكل هذا القرار الهندي ضغطًا دبلوماسيًا على واشنطن لإعادة النظر في تطبيق الرسوم الجمركية، في ظل المخاطر المالية الكبيرة التي يواجهها قطاع البريد والشحن.

وزير الخارجية الهندي يحذر الغرب: لا تشتروا النفط من بلادنا إذا لم ترغبوا

دعا وزير الخارجية الهندي، سوبرامانيام جايشانكار، الدول الغربية إلى عدم شراء النفط من بلاده إذا كانت غير راضية عن سياساتها، مؤكداً أن الهند لا تجبر أحداً على ذلك.

وقال جايشانكار خلال منتدى World Leaders: “إذا كان لديكم مشكلة في شراء النفط من الهند، سواء كان نفطاً خاماً أو منتجات بترولية، فلا تشتروه، لا أحد يُجبركم على ذلك”.

وأكد جايشانكار أن الولايات المتحدة لم تطلب من نيودلهي التوقف عن شراء النفط الروسي قبل إعلانها فرض رسوم جمركية إضافية.

ونقلت صحيفة إيكونوميك تايمز عن جايشانكار قوله: “لم تُجر أي مناقشات حول هذه القضية قبل إعلان موقف واشنطن”، مضيفاً أنه فوجئ بالتصريحات الأمريكية الأخيرة المتعلقة بعلاقات الهند النفطية مع موسكو.

ويأتي تصريح الوزير الهندي في سياق توترات تجارية مع الولايات المتحدة، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أواخر يوليو فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من الهند، مشيراً إلى الرسوم المرتفعة والحواجز التجارية والتعاون مع روسيا.

كما وقع ترامب أمراً تنفيذياً يفرض رسوماً جمركية إضافية بنسبة 25% على الواردات من الهند بسبب شراء النفط الروسي، وستدخل العقوبات حيز التنفيذ في 27 أغسطس.