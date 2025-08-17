ترامب يرفع الرسوم 25%.. الهند تردّ بوقف صفقات أسلحة أمريكية

أُجّلت جولة محادثات تجارية بين الولايات المتحدة والهند كانت مقررة بين 25 و29 أغسطس الجاري، بعد إلغاء زيارة وفد تجاري أميركي إلى نيودلهي، وسط تصاعد التوترات بين الجانبين بسبب الرسوم الجمركية والموقف من النفط الروسي.

وقال مصدر مطلع إن الجولة الحالية من المفاوضات بشأن اتفاقية تجارة ثنائية “أُلغيت دون تحديد موعد جديد”، ما يقلل فرص التوصل إلى تفاهم قبل بدء سريان رسوم أميركية إضافية على السلع الهندية اعتباراً من 27 أغسطس.

ولم تعلّق السفارة الأميركية في نيودلهي على أسباب الإلغاء، مكتفية بالقول إنها لا تملك معلومات إضافية بشأن المفاوضات الجارية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد فرض في وقت سابق هذا الشهر رسوماً إضافية بنسبة 25% على واردات هندية، في خطوة انتقدتها نيودلهي التي ردت بإيقاف خطط لشراء أسلحة ومقاتلات أميركية.

ووفق مصادر هندية، قد ترتفع الرسوم الأميركية إلى 50% على بعض الصادرات، لتُصبح من أعلى المعدلات المفروضة على أي شريك تجاري للولايات المتحدة.

وانهارت المفاوضات التجارية بعد خمس جولات من المحادثات، بسبب خلافات بشأن فتح قطاعي الزراعة والألبان في الهند، واستمرار واردات نيودلهي من النفط الروسي.

في المقابل.. تقارب هندي–صيني

في ظل تصاعد التوتر مع واشنطن، تستعد الصين لإرسال وزير خارجيتها وانغ يي إلى نيودلهي يوم 18 أغسطس، في أول زيارة على هذا المستوى منذ أكثر من 3 سنوات، في محاولة لتخفيف التوترات الحدودية وتعزيز التعاون الثنائي.

ومن المقرر أن يلتقي وانغ بكبار المسؤولين الهنود، بينهم مستشار الأمن القومي أجيت دوفال ووزير الخارجية سوبرامانيام جايشانكار، حيث يُتوقع بحث خفض أعداد القوات على الحدود في جبال الهيمالايا، إلى جانب خطوات لإعادة تسيير التجارة والرحلات المباشرة.

ويُرتقب أن يقوم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بزيارة إلى الصين خلال أغسطس، هي الأولى له منذ سبع سنوات، وسط تصاعد الخلافات الاقتصادية بين نيودلهي وواشنطن.