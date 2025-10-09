ترامب يزور إسرائيل.. سموتريتش: يجب تدمير الحركة بعد عودة الرهائن

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه قد يسافر إلى الشرق الأوسط يوم الأحد المقبل، فيما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن إسرائيل تستعد لاستقبال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في زيارة مرتقبة، مع التقديرات التي تشير إلى وصوله يوم الأحد المقبل، مع احتمال وصوله مساء السبت أو البقاء حتى صباح الإثنين في حال تأخرت عملية الإفراج عن الرهائن.

والزيارة، التي من المتوقع أن تكون قصيرة، ستبدأ بمراسم استقبال رسمي في مطار بن غوريون، حيث من المنتظر أن يلقي ترامب كلمة أمام الكنيست.

وفي إطار التحضيرات، أكدت الصحيفة أن السفارة الأميركية في إسرائيل قامت بحجز طابقين في فندق الملك داود في القدس، رغم الازدحام الكبير في الفندق، ما يقتضي إخلاء بعض النزلاء.

وبينما لم يتم تأكيد ما إذا كان ترامب سيبقى في إسرائيل طوال الزيارة أم سيغادر مباشرة بعد انتهاء اللقاءات، فإن الزيارة تأتي في وقت حساس، عقب إعلان الرئيس الأميركي عن احتمالية توجهه إلى الشرق الأوسط في حال تم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة.

سموتريتش: يجب القضاء على حماس بعد عودة الرهائن ولن أصوت لصالح الاتفاق

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، يوم الخميس، إنه يجب القضاء على حركة حماس بشكل كامل بعد عودة الرهائن المحتجزين.

وأكد في تصريحاته أنه لن يصوت لصالح الاتفاق المرتقب، لكنه أحجم عن التهديد بإسقاط الحكومة الائتلافية برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.