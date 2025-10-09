ترامب يزور مصر لتوقيع اتفاق وقف الحرب في غزة

عبّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، عن تقديره لنظيره الأمريكي دونالد ترامب، مشيدًا بجهوده في إحلال السلام في قطاع غزة.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الرئيسين، حيث هنأ السيسي ترامب على نجاح مبادرته التي أدت إلى وقف الحرب في غزة.

في المقابل، أعرب ترامب عن سعادته بالإنجاز التاريخي الذي تحقق بفضل الوساطة المصرية، مؤكدًا أن الأنظار كانت تتابع مفاوضات شرم الشيخ التي أسفرت عن اتفاق وقف الحرب.

وأضاف ترامب أن السيسي “يستحق جائزة نوبل للسلام” على جهوده في تحقيق هذا الاتفاق.

من جهة أخرى، أكد السيسي أهمية المضي قدمًا في تنفيذ الاتفاق، مع التأكيد على دور ترامب في دعم مراحل تنفيذه، ودعاه لحضور الاحتفالية التي ستقام في مصر بمناسبة توقيع الاتفاق، وهو ما لاقى ترحيبًا من الرئيس الأمريكي.

وأشار ترامب أيضًا إلى التزامه بحل الدولتين في إطار الاتفاقات المقبلة، متوقعًا أن تشهد المرحلة المقبلة من اتفاق غزة نزع سلاح الميليشيات المسلحة وإطلاق سراح الرهائن.

كما أعلن عن زيارته المرتقبة إلى مصر لتوقيع الاتفاق بشكل رسمي، مع التأكيد على أن الدول العربية، بما في ذلك قطر والسعودية والإمارات، قد اتحدت لدعم استقرار المنطقة.

وزير الدفاع الإسرائيلي يصرح بالرد “بقوة كبيرة” على أي تهديد من حماس في غزة

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، أنه أصدر تعليمات للجيش الإسرائيلي بـ”الرد بقوة كبيرة” على أي تهديد أو اعتداء من حركة حماس في قطاع غزة.

وجاءت تصريحاته في منشور عبر منصة “إكس”، حيث أكد أن هذه التعليمات تهدف إلى “ضمان حماية الجنود خلال المرحلة الانتقالية قبل موافقة الحكومة وتنفيذ الاتفاق مع حماس”.

وأضاف كاتس أن “سلامة جنود الجيش الإسرائيلي تمثل الأولوية القصوى”، مشيرًا إلى أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان أمن القوات الإسرائيلية في هذه الفترة الحساسة.