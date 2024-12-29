«ترامب» يساند «إيلون ماسك» في نزاع «حرب التأشيرات»

قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب السبت، “إنه يساند الملياردير إيلون ماسك في نزاع على استخدام برنامج التأشيرات «إتش-1بي» الذي يسمح للشركات بتوظيف عمال أجانب في مجال التكنولوجيا، مشدداً على دعمه الكامل للبرنامج الذي يعارضه بعض مؤيديه”.

وجاءت تصريحات ترامب بعد أن نشر ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي توعد فيها بشن «حرب» دفاعاً عن برنامج التأشيرات «إتش-1بي».

وقال ترامب، الذي تحرك للحد من استخدام التأشيرات خلال فترة رئاسته الأولى، لصحيفة نيويورك بوست السبت إنه “يؤيد البرنامج”، وأضاف ترمب للصحيفة: «لدي عدد كبير من تأشيرات إتش-1بي على ممتلكاتي. أنا أدعم تأشيرات إتش-1بي، واستخدمتها عدة مرات. إنه برنامج رائع».

وحصل ماسك، وهو مواطن أميركي ولد في جنوب أفريقيا، على تأشيرة إتش-1بي، كما تلقت شركته تسلا للسيارات الكهربائية 724 تأشيرة هذا العام.

وقال ماسك في منشور على منصة «إكس» أول من الجمعة: «السبب وراء وجودي في أميركا مع الكثير من الأشخاص المهمين الذين أسسوا (سبيس إكس) و(تسلا) ومئات الشركات الأخرى التي جعلت أميركا قوية هو برنامج إتش-1بي».

وأضاف: «سأشن حرباً لا يمكن لأحد أن يتصورها دفاعاً عن هذه القضية». تكون تأشيرات «إتش-1بي» سارية لمدة ثلاث سنوات، لكن حامليها يمكنهم تمديدها أو التقدم بطلب للحصول على الإقامة الدائمة، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

ونشب هذا النزاع الأسبوع الماضي بعد أن انتقد نشطاء من اليمين المتطرف اختيار ترمب لسريرام كريشنان، وهو رجل أعمال أميركي من أصل هندي، مستشاراً للذكاء الاصطناعي، قائلين إنه سيكون له تأثير على سياسات الهجرة في الإدارة الأميركية القادمة.

وجاء منشور ماسك موجهاً إلى أنصار ترمب وأصحاب المواقف المتشددة تجاه قضايا الهجرة، الذين يضغطون بشكل متزايد من أجل إلغاء برنامج التأشيرات إتش-1بي. وتعهد ترمب بترحيل جميع المهاجرين الموجودين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني وفرض رسوم جمركية للمساعدة في توفير مزيد من الوظائف للمواطنين الأميركيين ووضع قيود صارمة على الهجرة.

وتعتمد صناعة التكنولوجيا في الولايات المتحدة على برنامج التأشيرات «إتش-1بي» لتوظيف العمال الأجانب من ذوي المهارات العالية للمساعدة في إدارة الشركات، لكن منتقدين يقولون إن هؤلاء العمال يؤثرون سلباً على أجور المواطنين الأميركيين.

وأنفق ماسك أكثر من ربع مليار دولار لمساعدة ترمب في الفوز بالانتخابات التي جرت في نوفمبر الماضي.