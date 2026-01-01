ترامب يستخدم «الفيتو» لأول مرة في ولايته الثانية!

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أول قرارين باستخدام حق النقض “الفيتو” في ولايته الثانية، رافضًا مشروع قانون لدعم مشروع مائي في ولاية كولورادو، وآخر يهدف إلى توسيع أراضٍ لقبيلة ميكوسوكي في ولاية فلوريدا.

وأوضح ترامب أن قراريه يهدفان إلى حماية أموال دافعي الضرائب، مشيرًا إلى أن أحد المشروعين جاء بعد انضمام القبيلة إلى دعوى قضائية ضد سياساته المتعلقة بالهجرة، واعتبر أن القانون يخدم مصالح خاصة.

وأكد البيت الأبيض أن مشروع القانون الأول كان يسهل آليات الدفع لمشروع “قناة وادي أركنساس” لتوفير مياه الشرب لمجتمعات جنوب شرقي كولورادو، بينما كان المشروع الثاني يوسع المنطقة المحجوزة لقبيلة ميكوسوكي في مستنقعات إيفرجلادز بفلوريدا، ويهدف إلى حماية المنشآت من مخاطر الفيضانات.

وشهد المشروعان موافقة الكونغرس بسهولة، ولإبطال قراري الفيتو يحتاج كلا المجلسين إلى تصويت بأغلبية ثلثي الأعضاء، وهو أمر نادر الحدوث. ويُذكر أن الكونغرس سبق وأن أبطله مرة واحدة على مشروع قانون تمويل الدفاع في نهاية ولاية ترامب الأولى.

تفاصيل مشروع قانون ميكوسوكي

استهدف مشروع “تعديلات المنطقة المحجوزة لقبيلة ميكوسوكي” توسيع أراضي القبيلة لتشمل جزءًا من متنزه إيفرجلادز الوطني المعروف باسم “معسكر أوسيولا”، وتوجيه المسؤولين الفيدراليين لحماية المنشآت من مخاطر الفيضانات.

وأيد مشرعون من فلوريدا المشروع، وقال النائب الجمهوري كارلوس خيمينيز، راعي المشروع، إن المسألة تتعلق بالإنصاف والحفاظ على البيئة.

من جهتها، أكدت قبيلة ميكوسوكي أن المشروع جاء نتيجة سنوات من العمل الحزبي المشترك، وهدفه حماية السلامة العامة والإشراف البيئي واحترام مصالح قبلية معترف بها، نافية أي علاقة بمصالح خاصة أو محاولات عرقلة سياسات الهجرة.

تفاصيل مشروع خط الأنابيب المائي

كان مشروع القانون الثاني يهدف إلى تمويل مشروع “قناة وادي أركنساس” لتوفير مياه الشرب لمجتمعات جنوب شرقي كولورادو، وقد حظي بدعم من الجمهوريين والديمقراطيين المحليين، لكنه تأخر لسنوات بسبب نقص التمويل.

واعتبر ترامب أن المشروع يواصل السياسات السابقة الفاشلة ويُحمّل دافعي الضرائب تكاليف باهظة، مؤكدًا ضرورة إيقاف المشروع.

وكانت قالت النائبة الجمهورية لورين بوبيرت إن “الأمر لم ينته بعد”، بينما اعتبر السيناتور الديمقراطي مايكل بينيت أن فيتو ترامب غير مقبول وجولة انتقامية.

واتهم السيناتور الديمقراطي جون هيكنلوبر الرئيس بـ”اللعب بألعاب حزبية”، داعيًا الكونغرس لتجاوز الفيتو.

ويُذكر أن ترامب استخدم حق النقض ضد 10 مشاريع قوانين خلال ولايته الأولى، ولم ينجح الكونغرس في تجاوز الفيتو إلا مرة واحدة على “قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2021”.

ترامب يعلن عن أمنيته للعام الجديد 2026 خلال حفل رأس السنة في مارالاغو بولاية فلوريدا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال حفل رأس السنة في مارالاغو بولاية فلوريدا، عن أمنيته للعام الجديد 2026، قائلاً إنها السلام على الأرض، وهي نفس الأمنية التي عبّر عنها في بداية عام 2025 مع بدء ولايته الثانية، في وقت تشهد فيه الساحة الدولية تصاعدًا في النزاعات والتوترات العسكرية، لا سيما مع فنزويلا.

وجاء تصريح ترامب في ظل مواجهته خلال عامه الأول بعد العودة للسلطة الحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس، إضافة إلى المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، مع تأكيده سابقًا على مسؤوليته عن إنهاء عدة صراعات عالمية.

وشهد الحفل حضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي التقى ترامب يوم الاثنين في بالم بيتش، وظهر معه خلال الحفل في مقطع فيديو نشره المؤثر المحافظ مايكل سولاكييفيتز، وجرى خلال محادثاتهما مناقشة المرحلة التالية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إضافة إلى ملف إيران.

وأشار ترامب مازحًا إلى أنه قد يدعو نتنياهو إلى الحفلة، مؤكداً تقليله من شأن التقارير التي تحدثت عن توتر بينهما، مشيرًا إلى التزام إسرائيل بالخطة وتحذيره حركة حماس من دفع “ثمن باهظ” إذا لم تتخل سريعًا عن سلاحها ضمن صفقة غزة.