«ترامب» يستعدّ لفرض رسوم على الاتحاد الأوروبي وألمانيا تحّذر من «الردّ بالمثل»

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عمّا إذا كان يرى أيّ إطار زمني لفرض الرسوم الجمركية الموعودة على السلع من الاتحاد الأوروبي، “إنه سيحدث قريبا”، وأضاف: “لا أستطيع أن أقول إن هناك جدولا زمنيا، لكنه سيكون قريبا جدا”.

وأضاف: إنه “سيناقش قراره بفرض رسوم جمركية على السلع من المكسيك وكندا مع زعماء البلدين اليوم الاثنين”.

وقال ترامب: “سأتحدث مع رئيس الوزراء ترودو، وسأتحدث أيضا مع رئيسة المكسيك، ولا أتوقع أي شيء دراماتيكي للغاية، لقد فرضنا رسوما جمركية، وهم مدينون لنا بالكثير من المال، وأنا متأكد من أنهم سيدفعون”.

أقر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بأن “مواطنيه قد يشعرون “بألم” اقتصادي بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها على شركائه التجاريين الرئيسيين، لكنه اعتبر أن تأمين المصالح الأميركية “يستحق هذا الثمن”.

وكتب ترامب على موقعه للتواصل الاجتماعي تروث سوشال: “هل سيكون هناك بعض الألم؟ نعم، ربما (وربما لا)”، وأضاف “لكننا سنجعل أميركا عظيمة مجددا، ويستحق ذلك الثمن الذي يجب دفعه”.

ألمانيا تحذّر أمريكا من «حرب تجارية»

أكّد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، أن “أوروبا سترد بالمثل على أمريكا، محذّرا “الولايات المتحدة، من مغبة الانخراط في حرب تجارية، واصفا إياها بأنها “بديل سيء للغاية”.

وقال هايبك، السياسي الذي ينتمي إلى حزب الخضر، في فعالية الأحد استضافتها صحيفة “كولنر شتات أنتسايجر”: “باعتبارنا أوروبيين، نحن مستعدون لفرض رسوم جمركية مضادة”، وأضاف: “يجب على الأمريكيين أن يعلموا أن: هذا بديل سيء للغاية”.

وأشار هابيك إلى أن “الرسوم الجمركية تؤدي إلى ارتفاع التضخم- سواء بالنسبة للمستهلكين أو الشركات في الولايات المتحدة أيضا. وقال إنه سيتم توضيح ذلك للأمريكيين”، وتابع وزير الاقتصاد الألماني، الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار، قائلا “لكن إذا لم ينجح ذلك، فلا يمكننا أن نسمح لأنفسنا بالتعرض للضغوط”.

وفي وقت سابق، فرض الرئيس الأمريكي، “رسوما جمركية على السلع القادمة من المكسيك وكندا بنسبة 25%، باستثناء موارد الطاقة الكندية، التي ستخضع لرسوم جمركية بنسبة 10%، وستدخل الرسوم الجمركية حيز التنفيذ في الرابع من فبراير”.