ترامب يستعد للقاء زعماء العالم على هامش «قمة آسيا والمحيط الهادئ»

أفادت قناة “سي إن إن” الأمريكية، نقلاً عن مصادر في الإدارة الأمريكية، أن الرئيس دونالد ترامب قد يلتقي بنظيره الصيني شي جين بينغ على هامش أعمال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، المقرر عقدها في كوريا الجنوبية في أكتوبر المقبل.

وأشارت الشبكة إلى أن الرئيس الأمريكي ومستشاريه المقربين يستعدون “بهدوء” لزيارة كوريا الجنوبية الشهر المقبل، مع اهتمام الإدارة بتنظيم لقاء محتمل بين ترامب وشي جين بينغ خلال القمة.

كما قد يشهد الحدث اجتماعًا محتملًا آخر بين ترامب وزعيم كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون، إلا أنه لم يتضح بعد ما إذا كان الأخير سيشارك في القمة، بحسب ما نقلت “سي إن إن”.

وكان الرئيس الأمريكي قد صرح الخميس الماضي بأنه يحظى بعلاقات جيدة مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينغ، والكوري الشمالي كيم جونغ أون، مضيفًا في مقابلة مع شبكة “سي بي إس” الأمريكية: “علاقتي معهم جميعًا جيدة جدًا، سنعرف مدى جودتها خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين”.

وفي سياق الأزمة الأوكرانية، أكد ترامب أنه سيواصل الضغط للتوصل إلى حل سلمي، قائلاً: “أعتقد أننا سنعمل على حل هذا الأمر”، في إشارة إلى اهتمام إدارته بالوساطة الدولية ومحاولة إيجاد مخرج للأزمة الراهنة.

القمة القادمة في كوريا الجنوبية تمثل فرصة للرئيس الأمريكي لتوسيع نطاق لقاءاته الثنائية مع زعماء عالميين، بما في ذلك الصين وكوريا الشمالية وروسيا، وسط ترقب دولي لمخرجات هذه الاجتماعات وما قد تحمله من تداعيات على الملفات الاقتصادية والسياسية والأمنية في المنطقة والعالم.

نائب الرئيس الأمريكي يكشف أسرار ترامب: “لا ينام ويتصل بي في منتصف الليل!”

كشف نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” عن طبيعة العمل مع الرئيس السابق دونالد ترامب، موضحًا أن ترامب شخصية لا تعرف التوقف، ويتصل به في أي وقت، حتى في ساعات متأخرة من الليل وعند الثانية فجراً، ثم يعاود الاتصال في الصباح بموضوع مختلف، مما يجعله يتساءل إذا كان ينام فعلاً.

وأضاف فانس أنه يفضل التركيز على مهامه الحالية ولا يفكر حالياً في الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2028، مشيرًا إلى أن التركيز الآن ينصب على تحقيق نجاحات خلال عامي 2025 و2026، وأن الأمريكيين سئموا من السياسيين الذين يبدأون تحضيرهم للانتخابات فور توليهم مناصبهم.

كما أكد فانس أن ترامب يتمتع بقدرة كبيرة على تحفيز فريقه ومستعد لتفويض مهام مهمة عندما تتوفر الثقة، مشيرًا إلى أن قراره بشأن الترشح في 2028 سيُتخذ في وقت لاحق.