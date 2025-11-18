ترامب يستقبل ولي العهد السعودي.. اتفاقات تاريخية لتعزيز التعاون

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، في البيت الأبيض، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث تم تنظيم مراسم استقبال رسمية.

وخلال الزيارة، أجرى الأمير محمد بن سلمان محادثات مع الرئيس الأمريكي في المكتب البيضاوي، حيث تم مناقشة عدد من القضايا الهامة، بما في ذلك التعاون الدفاعي والتجاري.

وأشار الرئيس ترامب إلى أن المملكة ستحصل على أفضل الأسلحة والمعدات العسكرية الدفاعية في العالم، مؤكدًا أن التعاون العسكري بين الولايات المتحدة والسعودية سيشمل طائرات “إف-35″، بالإضافة إلى تعزيز قدرات المملكة في مجالات أخرى.

وفي تصريحات صحافية، أكد الأمير محمد بن سلمان على أن السعودية ملتزمة بالسلام في المنطقة، مشددًا على أهمية التوصل إلى حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأضاف أن المملكة تسعى لتحقيق سلام دائم في المنطقة بما يضمن الاستقرار والازدهار لجميع الأطراف.

وأكد الأمير محمد بن سلمان أن المملكة تعتزم زيادة استثماراتها في الولايات المتحدة لتصل إلى نحو تريليون دولار، موضحًا أن هذه الاستثمارات تشمل العديد من القطاعات المهمة مثل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، وهو ما يمثل خطوة كبيرة في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأضاف أن المملكة ترى في الولايات المتحدة شريكًا استراتيجيًا في التنمية الاقتصادية.

وفي السياق نفسه، شدد الأمير محمد بن سلمان على أن علاقة السعودية مع الولايات المتحدة هي علاقة جوهرية وتاريخية، وأنها ستظل محورية في المستقبل.

وأضاف أن زيارة اليوم تشكل بداية لفصل جديد من التعاون المشترك الذي سيعود بالفائدة على البلدين والشعبين.

هذا وجاءت الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية في مجالات متنوعة مثل التعاون الأمني، النووي المدني، التجارة والاستثمار.

وكان تناول الزعيمان الغداء في غرفة اجتماعات الرئيس الأمريكي، ومن المتوقع أن تسفر هذه المحادثات عن إبرام صفقات تجارية ضخمة مع المملكة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات الطاقة النووية المدنية، والمبيعات الدفاعية.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن اتفاقات بين الولايات المتحدة والسعودية تشمل مبيعات دفاعية، خاصة في مجال الطائرات المقاتلة “إف-35″، حيث أشار ترامب إلى أن السعودية طلبت شراء 48 طائرة منها.

وهذه الصفقة ستكون الأولى من نوعها بين البلدين في هذا المجال، مما يمثل تحولًا كبيرًا في السياسة الأمريكية.

كما سيتم تعزيز التعاون في مجال الطاقة النووية المدنية، بالإضافة إلى استثمارات بمليارات الدولارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بالولايات المتحدة.

وأشار مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إلى أن ترامب يأمل في الاستفادة من تعهد السعودية باستثمار 600 مليار دولار، الذي تم تقديمه خلال زيارة ولي العهد للسعودية في مايو.

كما أكد المسؤول أن من المتوقع الكشف عن عشرات المشروعات التي ستثمر في مجالات متعددة.