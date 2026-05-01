ترامب يسعى لتخليد اسمه كـ«أعظم شخصية» في التاريخ

كشف تقرير حديث نشرته ذا أتلانتيك عن تحوّل لافت في العقلية السياسية لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتمثل في سعيه إلى تقديم نفسه بوصفه شخصية تاريخية استثنائية تتجاوز حدود الزمن، واضعًا اسمه إلى جانب قادة بارزين مثل الإسكندر الأكبر ويوليوس قيصر.

ووفق التقرير، برز هذا التوجه من خلال نموذج أولي لجواز سفر أمريكي جديد محدود الإصدار، أعدّته وزارة الخارجية، حيث ظهرت صورة كبيرة لترامب على الغلاف الداخلي، مهيمنة على المساحة المقابلة للوحة إعلان الاستقلال، في خطوة تُظهر حضوره فوق النص التاريخي، بما يعكس رغبة في ترسيخ مكانته داخل السردية الوطنية.

ولم يتوقف هذا التحول عند الرمزية، إذ أشارت تقارير من داخل البيت الأبيض إلى تغييرات مادية تعكس هذه الرؤية، شملت إضافة توقيعه على أوراق العملة من فئة الدولار، وتثبيت عملات تذكارية ذهبية على أبواب البيت الأبيض، إلى جانب خطط لبناء معالم معمارية وقاعات احتفالات ضخمة تحمل طابعًا استثنائيًا.

وفي تقرير حمل عنوان رئاسة الرجل العظيم، نقلت الصحفية آشلي باركر عن مصادر مطلعة أن ترامب بدأ يتحدث في جلسات خاصة عن نفسه باعتباره أقوى شخص على الإطلاق، مع مقارنات متكررة بشخصيات تاريخية مثل نابليون بونابرت والإسكندر الأكبر، وهو ما انعكس على توجهاته في السياسة الخارجية وسعيه للانخراط في ملفات دولية معقدة.

وفي سياق متصل، أثار ترامب جدلًا واسعًا بعد ربطه بين محاولات الاغتيال والتأثير السياسي، حيث أشار في تعليق له عقب تعرضه لمحاولة اغتيال إلى أن الشخصيات الأكثر تأثيرًا هي التي تتعرض للاستهداف، معتبرًا أن ذلك يعكس حجم حضورها ودورها.

ويرى محللون أن هذا التوجه يفسر تجاهل ترامب لاستطلاعات الرأي والضغوط الحزبية، مقابل تركيزه على بناء إرث تاريخي يقوم على مفهوم العظمة، يتجاوز الأطر التقليدية للدور الرئاسي.