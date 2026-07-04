ترامب يشتكي: لا وقت لدي لـ«السباحة» بسبب ضغط العمل

اشتكى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من ضغوط العمل وكثافة المهام الرئاسية، مؤكدًا أن انشغاله الدائم يمنعه حتى من ممارسة السباحة أو ارتداء ملابس السباحة منذ فترة طويلة، في إشارة إلى نمط حياته اليومي داخل البيت الأبيض.

وجاءت تصريحات ترامب خلال ظهوره في بودكاست السيدة الثانية للولايات المتحدة أوشا فانس، حيث قال: “لا أعرف إن كنت سأبدو جيدًا في ملابس السباحة… فأنا لم أرتدها منذ فترة طويلة، أنا مشغول جدًا”، في حديث لافت يعكس حجم انشغاله بالمهام الرسمية.

وأضاف ترامب، بحسب ما نُقل عنه، أن جدول أعماله لا يترك له وقتًا للأنشطة الترفيهية، مشيرًا إلى أنه يتجنب ممارسة رياضة الغولف داخل محيط البيت الأبيض، حتى لا يُفسَّر ذلك على أنه تقليل من جدية العمل، مؤكدًا أنه يسعى لإظهار صورة “الرئيس الذي يعمل بلا توقف”.

وتأتي هذه التصريحات في سياق حديث متكرر من ترامب عن أسلوب حياته داخل البيت الأبيض، حيث سبق أن أكد مقربون منه أنه يعمل لساعات طويلة يوميًا، مع فترات راحة محدودة للغاية، في نمط يوصف بأنه شديد التركيز على العمل.

كما أعاد ترامب التذكير بموقفه من الرؤساء السابقين، إذ سبق أن انتقد ما اعتبره “ترفًا في أسلوب الحياة السياسية”، في مقابل تقديم نفسه كرئيس ينخرط في العمل بشكل مستمر دون انقطاع، وفق تعبيره.

وتعكس هذه التصريحات جانبًا شخصيًا من حياة الرئيس الأمريكي داخل منصبه، في وقت تتداخل فيه السياسة مع الرسائل الإعلامية التي يحرص على إيصالها حول طبيعة عمله ونشاطه اليومي.