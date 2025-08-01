ترامب يشدد قبضته التجارية.. رسوم جمركية تصل إلى 41% على عشرات الدول

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرًا بإعادة فرض رسوم جمركية على عشرات الشركاء التجاريين، في خطوة وصفها البيت الأبيض بأنها حجر الزاوية في استراتيجية إعادة تشكيل التجارة العالمية لخدمة الاقتصاد الأمريكي.

وأعلن البيت الأبيض أن تطبيق هذه الإجراءات سيبدأ بعد أسبوع، بدلاً من يوم الجمعة المتوقع سابقًا، ما اعتُبر مهلة قصيرة كتخفيف مؤقت.

وأوضح ترامب أن هذه الرسوم تمثل استعراضًا للقوة الاقتصادية بهدف تعزيز موقع الصادرات الأمريكية وتشجيع التصنيع المحلي عن طريق الحد من تدفق الواردات الأجنبية.

وشملت التدابير الجديدة، التي نص عليها الأمر التنفيذي، رفع الرسوم على أكثر من 80 دولة إلى نسبة تصل إلى 41%، بعد أن كان قد فرض حدًا أدنى قدره 10% في أبريل/نيسان 2025، بذريعة الممارسات التجارية غير العادلة والعجز في الميزان التجاري الأمريكي.

وشملت قائمة الدول التي فرضت عليها الرسوم:

سوريا بنسبة 41%

العراق 35%

تونس 25%

إسرائيل 15%

تركيا 15%

بالإضافة إلى دول أوروبية وعربية وإقليمية أخرى.

وعلى الجانب الآخر، أبرمت الولايات المتحدة اتفاقيات تجارية مع شركاء مثل الفلبين، إندونيسيا، فيتنام، اليابان، كوريا الجنوبية، والاتحاد الأوروبي، كما توصلت إلى اتفاق مع بريطانيا، رغم أنها لم تُستهدف بالرسوم الجديدة.

كما أعلن ترامب تأجيل رفع الرسوم على المنتجات القادمة من المكسيك لمدة 90 يومًا بعد محادثات مع نظيرتها كلوديا شينباوم، في حين فرضت كندا رسوماً بنسبة 35% مع استثناء البضائع الداخلة بموجب اتفاق التجارة في أمريكا الشمالية، إلا أن السلع المعاد شحنها للتحايل ستخضع لرسوم أعلى.

وفيما يخص الصين، فقد تم استثناؤها مؤقتًا من الرسوم الجديدة، لكنها تواجه مهلة حتى 12 أغسطس/آب 2025، حيث يمكن إعادة فرض الرسوم إلى مستويات أعلى بعد أن تبادلت واشنطن وبكين رسومًا مضاعفة قبل التوصل لاتفاق موقت في مايو لخفضها جزئيًا.