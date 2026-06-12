ترامب يشعل الأسواق.. النفط يتراجع بشكل حادّ

سجلت أسعار النفط العالمية تراجعاً حاداً تجاوز 4.6% خلال تداولات الجمعة، في أعقاب تصريحات مثيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن فيها أن الولايات المتحدة أنهت الحرب مع إيران، ما عزز توقعات تهدئة جيوسياسية في واحدة من أكثر الملفات تأثيراً على أسواق الطاقة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 4.69% لتصل إلى 86 دولاراً للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 4.61% لتسجل نحو 83 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 08:30 بتوقيت غرينتش، وسط موجة بيع واضحة في أسواق الطاقة.

وجاء هذا الهبوط بعدما قال ترامب خلال مداخلة هاتفية في تجمع انتخابي بولاية جورجيا، إن بلاده “أنهت الحرب مع إيران”، مشيراً إلى أن طهران وافقت على عدم امتلاك أسلحة نووية، وهو الهدف الأساسي للمفاوضات حسب تعبيره.

وأضاف أن التوصل إلى هذا الاتفاق يمثل إنجازاً رئيسياً للإدارة الأمريكية، مؤكداً أن ملف منع إيران من امتلاك سلاح نووي يشكل الجزء الأكبر من أهداف واشنطن في المفاوضات الجارية.

في المقابل، نفت وزارة الخارجية الإيرانية صحة ما يتم تداوله بشأن التوصل إلى اتفاق نهائي، مؤكدة أن التصريحات الأمريكية لا تتجاوز نطاق التكهنات، وأن المفاوضات ما زالت مستمرة دون حسم.

ويأتي هذا التذبذب في ظل مفاوضات غير مباشرة بين واشنطن وطهران منذ بدء الهدنة في 8 أبريل، بوساطة باكستانية، وسط تقلبات مستمرة في المشهد السياسي والأمني المرتبط بالملف النووي الإيراني.

وتتفاعل أسواق النفط بشكل مباشر مع أي تطورات في الملف الإيراني، نظراً لدور إيران في سوق الطاقة العالمية وأهمية مضيق هرمز في حركة التجارة النفطية، ما يجعل التصريحات السياسية عاملاً حاسماً في تحركات الأسعار.