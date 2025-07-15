ترامب يشعل الأسواق.. النفط يتراجع والذهب يلمع والدولار يثبت أقدامه

تراجعت أسعار النفط مع ترقب الأسواق لمهلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لروسيا لإنهاء الحرب على أوكرانيا، وسط مخاوف من فرض رسوم جمركية أميركية قد تؤثر على الطلب العالمي، في الوقت نفسه، ارتفع الذهب كملاذ آمن قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية، بينما يظل الدولار قرب أعلى مستوياته مع استمرار التوترات التجارية وسيطرة الترقب على الأسواق العالمية.

تراجع أسعار النفط وسط ترقب مهلة ترامب لروسيا ومخاوف الرسوم الجمركية

سجلت أسعار النفط تراجعاً ملحوظاً خلال تعاملات الثلاثاء المبكرة، مع تزايد حالة الترقب في الأسواق بشأن المهلة التي منحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لروسيا، والتي تمتد لـ50 يوماً لإنهاء الحرب على أوكرانيا وتجنب فرض عقوبات على مشتري نفطها.

ويأتي هذا التراجع وسط استمرار المخاوف من تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية التي تهدد الاقتصاد العالمي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 34 سنتاً (0.5%) إلى 68.87 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:54 بتوقيت غرينتش، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 40 سنتاً (0.6%) إلى 66.56 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز.

وكانت أسعار النفط قد شهدت ارتفاعاً عقب الإعلان عن العقوبات المحتملة، لكنها تخلت عن مكاسبها مع أمل السوق في تجنب فرض العقوبات، وتركز المتعاملون على احتمالية فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية باهظة على الدول التي تستمر في استيراد النفط الروسي.

دانيال هاينز، كبير محللي السلع الأولية في بنك إيه.إن.زد، قال في مذكرة للعملاء: “خففت المهلة المخاوف من أن العقوبات المباشرة على روسيا قد تعطل تدفقات النفط الخام، لكن المعنويات تأثرت بالتوترات التجارية المتصاعدة”.

يذكر أن ترامب هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على واردات الاتحاد الأوروبي والمكسيك بدءاً من الأول من أغسطس، في ظل فشل المفاوضات التجارية، ما يهدد بنمو اقتصادي أبطأ يقلل الطلب العالمي على الوقود ويضغط على أسعار النفط.

من جانب آخر، أكد الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص في تقرير إعلامي روسي أن الطلب على النفط سيظل “قوياً جداً” في الربع الثالث من 2025، مع وجود توازن طفيف بين العرض والطلب في الفترة التالية.

وكذلك، رفع بنك غولدمان ساكس توقعاته لأسعار النفط للنصف الثاني من العام الجاري، مشيراً إلى اضطرابات محتملة في الإمدادات وتقلص مخزونات النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فضلاً عن قيود الإنتاج في روسيا.

ارتفاع الذهب قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية

سجل الذهب ارتفاعاً طفيفاً في الأسواق العالمية، حيث ارتفع المعدن النفيس في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% ليصل إلى 3346.94 دولار للأونصة، مع استقرار العقود الأميركية الآجلة عند 3355.60 دولار.

ويرى محللون أن الذهب يستفيد عادة في أوقات تصاعد التوترات التجارية والرسوم الجمركية، وهو ما يفسر توجه المعدن نحو مستوى 3350 دولاراً. لكن الارتفاع في عوائد سندات الخزانة الأميركية وقوة الدولار يضعفان من فرص المزيد من المكاسب للذهب.

تيم ووترر، كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد، قال: “لكي يحقق الذهب مزيداً من التقدم نحو 3400 دولار، قد يكون من الضروري تراجع الدولار أو عوائد سندات الخزانة، خاصة في ظل غياب أحداث جيوسياسية متفاقمة”.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.3% إلى 38.24 دولار للأونصة، مسجلة أعلى مستوى منذ سبتمبر 2011، مدعومة بمخاوف العرض وزيادة الطلب الصناعي. كما صعد البلاتين بنسبة 0.3% إلى 1368.30 دولار، والبلاديوم 0.1% إلى 1194.52 دولار.

الدولار قرب أعلى مستوياته مع ترقب بيانات التضخم الأميركية

تحرك الدولار الأميركي قرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل العملات الرئيسية خلال التعاملات الآسيوية المبكرة، مدعوماً بارتفاع عوائد سندات الخزانة وتوقعات صدور بيانات تضخم أمريكية تعكس مسار السياسة النقدية المستقبلية.

ويأتي هذا بينما يدرس المستثمرون احتمال تنحي جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وسط انتقادات متكررة من الرئيس ترامب الذي طالب بخفض أسعار الفائدة إلى مستوى واحد بالمئة أو أقل.

وفي الأسواق الأخرى، انخفض الدولار الأسترالي من أعلى مستوى في ثمانية أشهر قبيل صدور تقرير الناتج المحلي الإجمالي في الصين، الشريك التجاري الرئيس لأستراليا، فيما استقرت عملة البيتكوين عند 120,067 دولار، بعد أن سجلت أعلى مستوى تاريخي عند 123,153 دولار أمس.