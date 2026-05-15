أسواق الطاقة تشتعل.. النفط يحقق «مكاسب قوية» والذهب يهوي

ارتفعت أسعار النفط بشكل قوي، الجمعة، بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد فيها أنه لن يتحلى بمزيد من الصبر تجاه إيران، ما أثار مخاوف في الأسواق بشأن استقرار الإمدادات العالمية.

وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 2.03% لتسجل 103.22 دولار للبرميل، فيما ارتفعت عقود خام برنت بنسبة 1.68% لتصل إلى 107.50 دولار للبرميل.

وخلال الأسبوع، حقق خام برنت مكاسب تقارب 6%، بينما ارتفع خام غرب تكساس بأكثر من 7%، في ظل استمرار حالة الضبابية المرتبطة بوقف إطلاق النار الهش في المنطقة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة بثتها قناة فوكس نيوز: “لن أصبر أكثر من ذلك… يجب عليهم التوصل إلى اتفاق”، وهو ما عزز مخاوف الأسواق من تصعيد محتمل يهدد إمدادات الطاقة.

وتشير تحليلات الأسواق إلى أن عودة التركيز على المخاطر الجيوسياسية، خصوصًا ما يتعلق بإمكانية إغلاق المضائق الحيوية، ساهمت في دفع موجة الصعود في أسعار النفط، مع استمرار القلق من أي تصعيد عسكري جديد.

في المقابل، تراجعت أسعار الذهب الجمعة إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع، متجهة نحو تسجيل خسائر أسبوعية، تحت ضغط توقعات استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، إلى جانب صعود قوي للدولار الأمريكي.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب لشهر يونيو بنسبة 2.25% لتسجل 4580.10 دولار للأونصة، فيما تراجعت العقود الفورية بنسبة 1.55% إلى 4580.30 دولار للأونصة، وهو أدنى مستوى منذ السادس من مايو، مع خسائر أسبوعية تتجاوز 2%.

ويأتي هذا التراجع في ظل ارتفاع الدولار بأكثر من 1% خلال الأسبوع، ما جعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، وهو ما زاد الضغوط على الطلب.

وقال تيم واترر، كبير محللي السوق لدى شركة “كيه سي إم تريد”، إن الذهب يتعرض لضغوط من عدة اتجاهات، موضحًا أن ارتفاع أسعار النفط عزز مخاوف التضخم، ما دفع عوائد السندات والدولار للصعود، وجعل المعدن النفيس من أكثر الأصول تأثرًا بتغير توقعات خفض أسعار الفائدة.

وفي أسواق المعادن الأخرى، انخفضت الفضة بنسبة 3.1% لتسجل 80.93 دولار للأونصة، كما تراجع البلاتين إلى 2021.75 دولار، وهبط البلاديوم إلى 1423.75 دولار للأونصة.

وفي أسواق العملات، واصل الدولار الأمريكي صعوده متجهًا نحو تحقيق أكبر مكاسب أسبوعية له منذ أكثر من شهرين، مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة وتزايد الضغوط التضخمية.

وسجل الين الياباني تراجعًا إلى مستوى 158 مقابل الدولار، فيما انخفض اليورو إلى 1.1662 دولار، وسط توقعات باستمرار قوة الدولار خلال الفترة المقبلة.