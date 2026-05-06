ترامب يشعل الأسواق.. تراجع النفط وقفزة قوية للذهب

تراجعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، اليوم الأربعاء، وسط توقعات بإمكانية عودة تدفق الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط، في ظل تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي ألمح فيها إلى إحراز تقدم نحو اتفاق مع إيران، وفق ما أوردته وكالة رويترز.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو بمقدار 1.52 دولار، أو ما يعادل 1.38%، لتسجل 108.35 دولار للبرميل، بعد هبوط بلغ 4% في جلسة التداول السابقة.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يونيو بمقدار 1.50 دولار، أو 1.47%، لتصل إلى 100.77 دولار للبرميل، عقب انخفاض نسبته 3.9% في الجلسة السابقة.

هذا وأدت التوترات في المنطقة إلى ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية، حيث جرى تداول خام برنت الأسبوع الماضي عند أعلى مستوى له منذ مارس 2022.

في المقابل، ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 2% خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية، إلى جانب تحسن شهية المخاطرة بفعل توقعات تهدئة التوترات الجيوسياسية.

وصعدت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو بنسبة 2.23% لتسجل 4670.40 دولار للأونصة، بينما ارتفعت العقود الفورية بنسبة 2.4% لتصل إلى 4666.30 دولار للأونصة.

وجاء هذا الصعود في وقت خففت فيه أسعار النفط المنخفضة من مخاوف استمرار الضغوط التضخمية، ما عزز التوقعات بإمكانية تباطؤ تشديد السياسة النقدية لفترة أطول.

كما ساهمت آمال التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران في دعم الأسواق، بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إحراز تقدم في هذا الملف.