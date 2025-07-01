ترامب يشن هجوماً صادماً على ماسك: أغلق دكانك وعد إلى جنوب إفريقيا!

تصاعدت حدة الخلافات بشكل غير مسبوق بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك، على خلفية مشروع قانون خفض الضرائب وزيادة الإنفاق الحكومي الذي يناقشه الكونغرس وسط انقسام حاد بين الجمهوريين والديمقراطيين.

وفي منشور حاد اللهجة على منصة “تروث سوشيال”، اتهم ترامب ماسك بالاعتماد المفرط على الأموال العامة للحفاظ على شركاته مثل “تسلا” و”سبيس إكس” قائلاً: “إيلون يحصل على إعانات حكومية أكثر من أي شخص في التاريخ، وبدونها كان سيضطر لإغلاق شركاته والعودة إلى جنوب إفريقيا”.

وأضاف ترامب أن إنجازات ماسك في إطلاق الصواريخ والأقمار الصناعية وإنتاج السيارات الكهربائية كانت ستوفر للولايات المتحدة ثروة هائلة لو لم تكن على حساب الدعم الحكومي.

كما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يستبعد إمكانية ترحيل الملياردير إيلون ماسك إلى مسقط رأسه في جنوب إفريقيا، في تصريح أثار جدلاً واسعاً، وجاء ذلك خلال حديثه مع الصحفيين قبل افتتاح مركز احتجاز جديد للمهاجرين في ولاية فلوريدا.

وهدد ترامب ماسك قائلاً: “سنرى. قد نضطر إلى وضع إدارة كفاءة الحكومة الأمريكية في مواجهة إيلون، هل تعلمون ما هي إدارة كفاءة الحكومة الأمريكية؟ إنها وحش قادر على التهام إيلون نفسه، سيكون ذلك مروعًا”.

وأضاف أن ماسك يبدو منزعجًا من هذا التصعيد، لكنه قد يخسر أكثر من مجرد تفويض السيارات الكهربائية، مشيراً إلى أنه سيتعين عليه التفكير في احتمال ترحيل ماسك.

جاء رد ماسك عبر منصته “إكس”، بتهديد بتأسيس حزب سياسي جديد تحت اسم “حزب أميركا” إذا أقر الكونغرس مشروع القانون الذي وصفه بـ”مشروع إنفاق جنوني”، مؤكداً أن بلاده بحاجة إلى بديل حقيقي عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

وكتب ماسك: “إذا أُقر هذا القانون المجنون، فسيتم تأسيس حزب أميركا في اليوم التالي”، مضيفاً أن نتائج استطلاع أجراه أظهرت دعم 80% من متابعيه للفكرة.

ويشمل مشروع القانون تخفيضات ضريبية كبيرة وزيادات في الإنفاق الدفاعي وأمن الحدود، مقابل تقليص ميزانيات بعض البرامج الاجتماعية مثل “ميديكيد” وقسائم الطعام، مما أثار اعتراض الديمقراطيين الذين أجبروا مجلس الشيوخ على قراءة نص المشروع بالكامل خلال عطلة نهاية الأسبوع في محاولة لتعطيله.

ترامب لم يكتفِ بالهجوم على الدعم الحكومي الذي يحصل عليه ماسك، بل دعا في منشوراته إلى “إغلاق دكانه والعودة إلى مسقط رأسه”، معتبراً أن التفويض الخاص بالمركبات الكهربائية الذي يدعمه ماسك “سخيف” وغير ملائم لسياسة البلاد، مؤكدًا أن السيارات الكهربائية ليست سيئة، لكنه يعارض إجبار الجميع على امتلاكها.

في المقابل، رد ماسك على ترامب قائلاً: “اقطعوا كل شيء الآن”، في إشارة إلى إزالة كل الدعم الحكومي، مضيفًا: “كل ما أطلبه هو ألا نُفلس أمريكا”، متسائلاً: “ما فائدة سقف الدين إذا واصلنا رفعه؟”.