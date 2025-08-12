ترامب يشيد بقوة روسيا: هزمت هتلر ونابليون وتعرف كيف تنتصر

في تصريحات أدلى بها أمام الصحفيين في البيت الأبيض، أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقوة روسيا وقدرتها على الانتصار في الحروب.

وقال ترامب: “الروس أقوياء، ولهذا السبب يواصلون القتال، لقد هزمت روسيا هتلر، ونحن أيضاً هزمناه، وهزمت روسيا نابليون قبل ذلك”.

وأشار ترامب إلى أن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالسفر إلى الولايات المتحدة لعقد لقاء معه هو “تصرف يحمل الكثير من الاحترام”، وأضاف: “أعتقد أننا سنجري محادثات بناءة”.

وفي يوليو الماضي، وصف ترامب بوتين بـ”الرجل القوي”، مؤكداً أنه تعامل مع رؤساء أمريكيين سابقين من كل الأحزاب دون أن يخدعه أحد.

ترامب يصف قمة بوتين المرتقبة بـ”الاجتماع الاستطلاعي” ويكشف نية تنظيم لقاء بين بوتين وزيلينسكي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن القمة المرتقبة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة المقبل ستكون اجتماعًا استطلاعيًا تمهيديًا لما قد يتبعها من خطوات.

وخلال مؤتمر صحفي، قال ترامب: “هذا اجتماع استطلاعي نوعًا ما، وقد دعاني الرئيس بوتين للمشاركة. إنه يريد المشاركة في حل الصراع في أوكرانيا”.

وأضاف أن قدوم بوتين إلى الولايات المتحدة يعد “نوعًا من الاحترام البالغ”، مشيرًا إلى أن المحادثات ستكون “بناءة”.

وكشف ترامب عن نيته تنظيم لقاء لاحق بين بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مع إمكانية حضوره في الاجتماع حسب الحاجة.

وأضاف: “سألتقي بالرئيس بوتين وسنرى ما يدور في ذهنه. وإذا كان الاتفاق عادلاً، فسأبلغه لقادة الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو وزيلينسكي، وأعتقد أنني سأتصل بزيلينسكي أولًا احتراما له”.

وأشار إلى استطلاع رأي في أوكرانيا يظهر أن 88% من السكان يرغبون في التوصل إلى اتفاق سلام، مما يعكس رغبة واسعة في إنهاء الصراع.

هيغسيث: التسوية في أوكرانيا تتطلب تنازلات وتبادل أراضي محتمل

أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث أن أي تسوية سلمية في أوكرانيا ستتطلب تنازلات متبادلة، بما في ذلك احتمال تبادل الأراضي، مشيرًا إلى أن نهاية العملية لن ترضي أي طرف بالكامل.

وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز يوم 11 أغسطس، قال هيغسيث: “في المفاوضات، كما تعلمون، قد يكون هناك تبادل للأراضي. ستكون هناك تنازلات. لن يكون أحد راضيًا تمامًا.”

ورداً على سؤال حول خوفه من إرساء سابقة بتبادل الأراضي، أوضح الوزير: “لا، هذه ليست حربًا بدأها الرئيس ترامب، بل كانت نتيجة ضعف إدارات أوباما وبايدن السابقة.”

يُذكر أن روسيا والولايات المتحدة أكدا أن قضية أوكرانيا ستكون محور القمة المرتقبة بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في ألاسكا يوم 15 أغسطس.

وكانت الإدارة الأمريكية، بما في ذلك الرئيس ترامب، قد أعربت سابقًا عن رغبتها في إنهاء الصراع عبر التفاوض السريع.