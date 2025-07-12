ترامب يصدم الأسواق.. 30% رسوم جمركية على واردات أوروبا والمكسيك

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، عن فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 30% على جميع الواردات من الاتحاد الأوروبي والمكسيك، وذلك اعتبارًا من الأول من أغسطس 2025.

وجاء في رسالة نشرها ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال” أن هذه الخطوة تهدف إلى تصحيح التفاوت الكبير في الميزان التجاري بين الولايات المتحدة وهاتين المنطقتين، مشيرًا إلى أن الرسوم الجديدة تزيد ثلاثة أضعاف التعريفات الجمركية المفروضة سابقًا.

وأشار ترامب في رسالة وجهها إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى أن فرض الرسوم يأتي نتيجة لسياسات الاتحاد الأوروبي الجمركية وغير الجمركية التي أدت إلى عجز تجاري غير مستدام يشكل تهديدًا للاقتصاد الأمريكي.

وأكد أن الرسوم ستبقى قائمة ما لم يقرر الاتحاد الأوروبي أو شركاته تصنيع منتجات داخل الولايات المتحدة.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن هذه الرسوم ضرورية لتعزيز التجارة العادلة والتوازن التجاري بين الولايات المتحدة وشركائها، محذرًا من أنه في حال رد الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم مضادة، فسيتم زيادة نسبة التعرفة الجمركية الأمريكية.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل توترات تجارية متصاعدة شهدتها الولايات المتحدة مؤخرًا، بعد فرض ترامب رسومًا جمركية على عدة دول، من بينها اليابان وكوريا الجنوبية وكندا والبرازيل، وكذلك تعرفة 50% على النحاس.

وكانت الولايات المتحدة والصين قد شهدتا توترات مماثلة مع فرض رسوم جمركية متبادلة وصلت إلى مستويات مرتفعة قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق مؤقت لتخفيفها في مايو الماضي.

ويأمل الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق تجاري شامل مع الولايات المتحدة يخفف من حدة الخلافات الحالية ويعيد الاستقرار للعلاقات الاقتصادية بين الطرفين.