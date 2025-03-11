«ترامب» يصعّد حربه التجارية مع كندا ويوجّه تهديدات مباشرة!

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه “ضاعف الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم الكندية من 25 الى 50 بالمئة، اعتبارا من صباح الغد”.

وقال ترامب في بيانه: “بناءً على فرض مقاطعة أونتاريو الكندية، تعريفة جمركية بنسبة 25% على “الكهرباء” القادمة إلى الولايات المتحدة، فقد وجهت تعليماتي إلى وزير التجارة بإضافة تعريفة جمركية إضافية بنسبة 25%، لتصل إلى 50%، على جميع الفولاذ والألمنيوم القادمين إلى الولايات المتحدة من كندا، وهي واحدة من أعلى الدول التي تفرض تعريفات جمركية في العالم. وسيدخل هذا حيز التنفيذ غدًا صباحًا، 12 مارس”.

ووجه ترامب، تحذيرًا حادًا إلى كندا، وقال: “يجب على كندا أن تتخلى فورًا عن تعريفاتها الجمركية المناهضة لأميركا على المزارعين، والتي تتراوح بين 250% و390% على مختلف منتجات الألبان الأميركية، والتي طالما اعتبرت فاضحة”.

وأضاف مهددًا: “إذا لم تلغ كندا التعريفات الجمركية الفادحة الأخرى طويلة الأمد، فسأزيد بشكل كبير، في الثاني من أبريل، التعريفات الجمركية على السيارات القادمة إلى الولايات المتحدة، وهو ما سيؤدي في الأساس إلى إغلاق صناعة تصنيع السيارات في كندا بشكل دائم، يمكن تصنيع هذه السيارات بسهولة في الولايات المتحدة!”.

وقال: “سأعلن قريبًا حالة الطوارئ الوطنية على الكهرباء داخل المنطقة المهددة، وهذا من شأنه أن يسمح للولايات المتحدة بالقيام بسرعة بما يجب القيام به لتخفيف هذا التهديد المسيء من كندا.”

وأضاف: “كندا تدفع القليل جدًا مقابل الأمن القومي، وتعتمد على الولايات المتحدة للحماية العسكرية، نحن ندعم كندا بما يزيد عن 200 مليار دولار سنويًا، لماذا؟؟؟ لا يمكن أن يستمر هذا”، والشيء الوحيد المنطقي هو أن تصبح كندا ولايتنا الأولى والخمسين العزيزة، سيؤدي هذا إلى اختفاء جميع التعريفات الجمركية، وكل شيء آخر، تمامًا، سيتم تخفيض الضرائب الكندية بشكل كبير، وسوف يكونون أكثر أمانًا، عسكريًا وغير ذلك، من أي وقت مضى، ولن تكون هناك مشكلة الحدود الشمالية بعد الآن، وستكون أعظم وأقوى دولة في العالم أكبر وأفضل وأقوى من أي وقت مضى- وستكون كندا جزءًا كبيرًا من ذلك”,