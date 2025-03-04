«ترامب» يصعّد حرب الرسوم الجمركية.. والصين تردّ سريعاً!

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، “أمرا تنفيذيا بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية”، وبحسب القرار، “يرفع الأمر التنفيذي الرسوم الجمركية المفروضة على الصين من 10 بالمئة إلى 20 بالمئة”.

وكان صرّح ترامب، في وقت سابق، “بأنه سيتم فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على الواردات المكسيكية والكندية اعتبارا من اليوم الثلاثاء”، وقال ترامب: “غدا سيتم فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على كندا و25 بالمئة على المكسيك وهذه ستكون البداية”، وأضاف أن “الرسوم الجمركية ستجبر جارتي الولايات المتحدة على تكثيف معركتهم ضد تهريب الفنتانيل إلى الولايات المتحدة”.

وكانت أفادت صحيفة “غلوبال تايمز” الصينية، بأن “بكين تبحث فرض رسوم جمركية إضافية على الواردات الأمريكية”، وذكرت الصحيفة الصينية، “أن بكين تعمل على تطوير إجراءات مضادة تشمل فرض رسوم جمركية وعددًا من الإجراءات الأخرى”، وأشارت إلى أن “السلع الزراعية والغذائية الأمريكية ستكون “على الأرجح ضمن القائمة”.

الصين ترد على رسوم “ترامب”

على خلفية زيادة واشنطن الرسوم الجمركية على الواردات الصينية، رفعت الصين دعوى ضد الولايات المتحدة، في منظمة التجارة العالمية.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان: “رفعت الصين دعوى ضد الولايات المتحدة في إطار آلية تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية بسبب الزيادة الأخيرة في الرسوم الجمركية من قبل الولايات المتحدة، إن الإجراءات الجمركية الأحادية للولايات المتحدة تنتهك بشكل خطير قواعد منظمة التجارة العالمية وتقوض أساس التعاون التجاري والاقتصادي بين الصين والولايات المتحدة”.

وبحسب بيان صادر عن وزارة المالية الصينية، “أعلنت الصين أيضاً، فرض رسوم جمركية إضافية على البضائع الأمريكية اعتبارا من 10 مارس الجاري، وتم فرض رسوم بنسبة 15% على الدجاج والقمح والذرة، وبنسبة 10% على لحم الخنزير ولحوم البقر والفواكه والخضروات ومنتجات الألبان”.