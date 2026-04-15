ترامب يصعّد هجومه على «بابا الفاتيكان»

واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه على بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، داعيًا إلى إبلاغه بأن امتلاك إيران سلاحًا نوويًا “أمر غير مقبول على الإطلاق”، على حد تعبيره.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في منشور عبر منصة “تروث سوشيال”، إنه يجب على أحد أن يخبر بابا الفاتيكان أن إيران “قتلت خلال الشهرين الماضيين ما لا يقل عن 42 ألف متظاهر بريء أعزل”، مضيفًا أن امتلاكها لقنبلة نووية يمثل تهديدًا لا يمكن القبول به.

وفي منشور آخر، هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حلف شمال الأطلسي “الناتو”، معتبرًا أنه “لم يكن موجودًا إلى جانب الولايات المتحدة في الماضي ولن يكون موجودًا في المستقبل”، وفق قوله.

ويأتي هذا التصعيد بعد سجال متواصل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبابا الفاتيكان، على خلفية انتقادات وجهها الأخير للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران ولسياسات واشنطن في ملفات الهجرة والسياسة الخارجية.

وكان ترامب قد وصف بابا الفاتيكان سابقًا بأنه “متساهل مع الجريمة” و”سيئ للغاية في السياسة الخارجية”، متهمًا إياه بالضرر بالكنيسة الكاثوليكية، وبأنه يتعامل بتساهل مع ملف امتلاك إيران للسلاح النووي.

في المقابل، أعرب بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر عن رفضه للحروب والعنف والظلم، مؤكدًا أن “قلب الله ليس مع المتسلطين أو المتكبرين”، وداعيًا إلى إنهاء الحرب على إيران، وفق مواقف علنية سابقة.

وخلال قداس في كاتدرائية القديس بطرس، شدد البابا على ضرورة وقف الحرب، منتقدًا ما وصفه بتصاعد خطاب القوة والهيمنة، ومطالبًا بعودة القيم الأخلاقية إلى السياسة الدولية.

كما حذر بابا الفاتيكان من تحول الديمقراطيات إلى “استبداد الأغلبية”، معتبرًا أن غياب الأسس الأخلاقية يجعل الأنظمة السياسية عرضة لهيمنة النخب أو الانزلاق نحو التطرف السياسي.

ويأتي هذا السجال في ظل استمرار الحرب على إيران بين الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي خلفت آلاف القتلى والجرحى، وسط هدنة مؤقتة ومحاولات دبلوماسية متعثرة في إسلام آباد دون التوصل إلى اتفاق نهائي.

كما تتزامن هذه التطورات مع جدل دولي متصاعد حول مستقبل البرنامج النووي الإيراني، وسط اتهامات أمريكية وإسرائيلية لطهران بالسعي لامتلاك سلاح نووي، في مقابل نفي إيراني يؤكد أن برنامجها سلمي بالكامل.