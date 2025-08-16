ترامب يصف لقائه مع بوتين في ألاسكا بـ«الممتاز».. زعماء أوروبا يعلنون دعمهم لقمة ثلاثية

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت، بأن لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا أمس الجمعة كان “ممتازًا”، مشيرًا إلى أن المحادثات سارت بشكل جيد للغاية.

وكتب ترامب عبر منصته “تروث سوشال” أن اللقاء مع بوتين جاء إيجابيًا، إلى جانب مكالمة هاتفية متأخرة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعدد من قادة الدول الأوروبية، بمن فيهم الأمين العام لحلف الناتو مارك روته.

وأكد ترامب أن الجميع اتفقوا على أن أفضل وسيلة لإنهاء الحرب المروعة بين روسيا وأوكرانيا تكمن في التوجه مباشرة نحو اتفاقية سلام شاملة، وليس مجرد اتفاق لوقف إطلاق النار الذي غالبًا ما لا يدوم.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه سيستضيف زيلينسكي في المكتب البيضاوي بواشنطن بعد غد الاثنين، موضحًا أنه “إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، سيتم تحديد موعد لعقد لقاء مع الرئيس بوتين”.

في السياق، ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ القادة الأوروبيين عن استعداد بلاده لتقديم “ضمانات أمنية” لأوكرانيا.

وأفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن ترامب أبلغ القادة الأوروبيين بهذا الموقف خلال مكالمة هاتفية جرت على متن الطائرة الرئاسية، مؤكداً أن الولايات المتحدة مستعدة أكثر من أي وقت مضى لتقديم مثل هذه الضمانات، في خطوة تهدف إلى دعم أوكرانيا وتعزيز استقرار الأمن في المنطقة.

بدوره، عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، اجتماعًا في الكرملين لمناقشة نتائج المفاوضات الروسية الأمريكية التي جرت أمس الجمعة في ألاسكا. وأطلع بوتين قيادة الإدارة الرئاسية والحكومة ومجلس الدوما والوزارات والهيئات المعنية على نتائج القمة في أنكوريج.

وقال بوتين خلال الاجتماع: “أود أن أشير فورًا إلى أن الزيارة كانت في الوقت المناسب ومفيدة للغاية”، مؤكدًا أن القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة في أوكرانيا يجب أن يكون أساسًا لأي تسوية.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن المحادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تناولت إمكانية التوصل إلى حل عادل للأزمة الأوكرانية، مضيفًا: “ناقشنا جميع جوانب تفاعلنا تقريبًا، ولكن قبل كل شيء، تحدثنا عن إمكانية التوصل إلى حل عادل للأزمة الأوكرانية”.

كما لفت بوتين إلى أن هذا النوع من المفاوضات المباشرة على هذا المستوى لم يُجر منذ فترة طويلة، مؤكدًا أنها أتيحت فرصة لتوضيح موقف روسيا بهدوء ودقة.

وأضاف: “بالطبع، نحترم موقف الإدارة الأمريكية، التي ترى ضرورة إنهاء الأعمال القتالية بسرعة، ونرغب نحن بذلك أيضًا”.

خلال قمة ألاسكا.. بوتين يعرض السيطرة على دونيتسك مقابل تجميد جبهات القتال في جنوب أوكرانيا

كشف أربعة مصادر مطلعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عرض خلال قمة ألاسكا على الرئيس الأميركي دونالد ترامب إمكانية التنازل عن بعض المطالب الإقليمية مقابل منح موسكو السيطرة على إقليم دونيتسك شرقي أوكرانيا.

وأوضح بوتين أنه قد يجمّد خطوط القتال في مناطق أخرى مثل خيرسون وزابوريجيا جنوب البلاد، في حال انسحبت أوكرانيا من دونيتسك، مؤكداً أنه لن يشن هجمات جديدة إذا توافرت الشروط الأساسية.

وأشار المسؤولون إلى أن بوتين لم يتراجع عن مطالبه الجوهرية المتعلقة بـ”معالجة الأسباب الجذرية” للصراع، والتي تشمل إنهاء سيادة أوكرانيا بصيغتها الحالية ووقف توسع حلف شمال الأطلسي شرقا، لكنه أبدى استعداداً للتسوية بشأن القضايا الإقليمية الأخرى إذا ضمنت معالجة تلك المطالب الأساسية.

وتسيطر القوات الروسية على نحو 70% من دونيتسك، بينما تبقى السلسلة الغربية من المدن تحت السيطرة الأوكرانية وتشكل أهمية حاسمة في الدفاع عن الجبهة الشرقية.

من جهته، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رفضه التنازل عن دونيتسك، لكنه أبدى استعداداً لمناقشة ملفات الأراضي مع ترامب في واشنطن، وربما في اجتماع ثلاثي محتمل يضم بوتين.

زعماء أوروبيون يعلنون دعمهم لقمة ثلاثية بين ترامب وزيلينسكي وبوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا

أبدى زعماء فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا العظمى وفنلندا وبولندا، إلى جانب رئيسي المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي، استعدادهم للعمل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للتحضير لقمة ثلاثية تشمل روسيا، بدعم أوروبي كامل.

وجاء في بيان مشترك نشر على موقع الحكومة الألمانية أن الزعماء رحبوا بجهود ترامب لوقف إراقة الدماء وإنهاء الصراع في أوكرانيا وتحقيق سلام عادل ودائم، مؤكدين استعدادهم للتعاون مع الطرفين لعقد القمة المرتقبة.

وأشار البيان إلى أن أوكرانيا ستتخذ القرارات المتعلقة بأراضيها بنفسها، مؤكدًا أنه لا يمكن تغيير الحدود الدولية بالقوة، كما شدد على أنه لا يجوز فرض قيود على القوات المسلحة الأوكرانية أو على تعاونها مع دول ثالثة، ولا يمكن لروسيا استخدام حق النقض لمنع مسار أوكرانيا نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي سيواصل ممارسة الضغط على روسيا عبر العقوبات الحالية، مع توقع اتخاذ تدابير جديدة، لا سيما اقتصادية، في حال استمرار التصعيد.

وفي سياق متصل، ذكرت مصادر دبلوماسية أن اجتماع سفراء الاتحاد الأوروبي لمناقشة نتائج قمة ألاسكا بين ترامب وبوتين، عُقد اليوم السبت بإجراءات أمنية مشددة لمنع تسريب المعلومات، وشمل الاجتماع جميع الدول الأعضاء الـ27 في دائرة مغلقة بدون مساعدين أو هواتف.

ماكرون يعلن اجتماعًا وشيكًا لممثلي “تحالف الراغبين” لدعم السلام في أوكرانيا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن عقد اجتماع وشيك لممثلي “تحالف الراغبين” لمناقشة الوضع في أوكرانيا، وذلك بعد القمة الروسية الأمريكية في ألاسكا.

وكتب ماكرون عبر حسابه على منصة “إكس”: “أي سلام دائم يجب أن يقترن بضمانات أمنية راسخة. أرحب باستعداد الولايات المتحدة للمساهمة في هذا الصدد”.

وأضاف: “سنعمل على ذلك معهم ومع جميع شركائنا في ‘تحالف الراغبين’، الذين سنجتمع معهم قريبًا لتحقيق تقدم ملموس”.

الاتحاد الأوروبي يعلن استمرار الضغط على روسيا رغم قمة بوتين وترامب

أكد قادة الاتحاد الأوروبي استمرار فرض العقوبات على روسيا رغم القمة الأخيرة بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب. وأشاروا إلى استعدادهم لدعم قمة ثلاثية تجمع روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، بالتعاون مع ترامب وزيلينسكي.

وشدد القادة الأوروبيون على أن أوكرانيا وحدها من تتخذ القرارات بشأن أراضيها، وأنه كان من المفترض أن تحصل على “ضمانات أمنية راسخة”.

أردوغان يرحب بقمة ألاسكا بين بوتين وترامب ويؤكد استعداد تركيا لدعم جهود السلام في أوكرانيا

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن ترحيبه بالمحادثات التي جرت في ألاسكا بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبرًا أن هذه القمة تمنح زخمًا جديدًا لمساعي إنهاء الصراع في أوكرانيا.

وكتب أردوغان على منصة “إكس”: “أعطت المحادثات التي عُقدت في ألاسكا بين الرئيس الأمريكي ترامب والرئيس الروسي بوتين زخمًا جديدًا للمساعي الرامية لإنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية. نرحب بقمة ألاسكا، ونأمل أن تُرسي هذه العملية الجديدة، بمشاركة الرئيس الأوكراني زيلينسكي، أسس سلام دائم”.

وأكد الرئيس التركي استعداد بلاده للإسهام بكل ما تستطيع من أجل إحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا، دعمًا للمبادرات الرامية إلى وقف النزاع وتحقيق استقرار طويل الأمد في المنطقة.

البحرين ترحب بقمة ألاسكا بين ترامب وبوتين وتعتبرها خطوة نحو السلام في أوكرانيا

أعربت البحرين عن تقديرها للقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا أمس الجمعة، معتبرة إياه لقاءً تاريخيًا يبعث على الأمل والتفاؤل من أجل السلام العالمي.

وأشادت وزارة خارجية البحرين، في بيان حصلت “سبوتنيك” على نسخة منه، بالتقدم الإيجابي الذي أحرزته مباحثات الرئيسين بشأن الأزمة الأوكرانية، واعتبرته خطوة بناءة نحو حل من شأنه إنهاء الصراع في أوكرانيا، وضمان الاستقرار في مختلف أنحاء القارة الأوروبية، وتعزيز السلم والأمن الدوليين.

وأكدت الوزارة على أهمية الحوار والدبلوماسية في حل النزاعات العالمية، بما يعود بالنفع على البشرية جمعاء.