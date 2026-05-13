ترامب يصل إلى بكين.. ما الملفات التي سيناقشها؟

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة الصينية بكين، اليوم الأربعاء، في زيارة دولة تستمر 3 أيام، تمثل أول زيارة لرئيس أمريكي إلى الصين منذ نحو 9 سنوات، في خطوة تعيد العلاقات بين واشنطن وبكين إلى صدارة المشهد الدولي وسط ملفات سياسية واقتصادية وأمنية شديدة الحساسية.

وتأتي الزيارة في وقت تتصاعد فيه التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم، مع تزايد الخلافات حول الحرب مع إيران، والتجارة العالمية، وقيود التكنولوجيا، إلى جانب ملف مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان، ما يجعل القمة المرتقبة بين ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ محط أنظار العالم.

وبحسب وسائل إعلام، رافق ترامب في رحلته وفد كبير ضم الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، في مؤشر على الطابع الاقتصادي والتكنولوجي الواسع للزيارة، التي يُنظر إليها باعتبارها محاولة لإعادة ضبط العلاقات بين الجانبين.

وعند وصول الطائرة الرئاسية إلى مطار بكين الدولي، استقبل الجانب الصيني الوفد الأمريكي بعرض احتفالي تضمن الأعلام والأهازيج، بمشاركة مجموعات من الفتيات الصينيات على امتداد الممر المؤدي إلى السيارة التي أقلت الرئيس الأمريكي، في مشهد حمل رسائل دبلوماسية بروتوكولية لافتة.

وتُعد هذه الزيارة أول ظهور رئاسي أمريكي في بكين منذ نوفمبر 2017، وهو ما يضيف بعداً سياسياً مهماً لها، خاصة في ظل التحولات المتسارعة في النظام الدولي والتنافس المتصاعد بين واشنطن وبكين في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا والنفوذ الجيوسياسي.

ومن المقرر أن تستمر زيارة ترامب حتى 15 مايو الجاري، حيث يقتصر برنامجها على العاصمة بكين، دون زيارات لمدن صينية أخرى، بينما يتركز اللقاء الرئيسي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في قاعة الشعب الكبرى، حيث يعقد اجتماع ثنائي يتبعه مأدبة رسمية.

وتتصدر الملفات الاقتصادية والتجارية جدول أعمال القمة، إلى جانب القيود الأمريكية على التكنولوجيا الصينية، خاصة في قطاعات الرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن ملف المعادن النادرة الذي يمثل ورقة استراتيجية مهمة بيد بكين.

كما تمتد محادثات القمة إلى ملفات سياسية وأمنية معقدة تشمل تايوان، والتوترات في الشرق الأوسط، وأمن الملاحة في مضيق هرمز، وسط ترقب دولي لما إذا كانت المحادثات ستفضي إلى تفاهمات تخفف حدة التوتر، أو تعزز مسار المنافسة الاستراتيجية بين البلدين.

وتأتي الزيارة في ظل تداعيات الحرب مع إيران، التي ألقت بظلالها على أسواق الطاقة العالمية وأثرت على تدفق النفط عبر الممرات الحيوية، ما دفع واشنطن وبكين إلى إعادة تقييم مواقفهما بشأن ملفات الشرق الأوسط وأمن الإمدادات.

ويترقب العالم نتائج القمة التي يُنظر إليها كاختبار حقيقي للعلاقات بين القوتين العظميين، في مرحلة تتسم بتصاعد المنافسة التكنولوجية والاقتصادية وإعادة تشكيل موازين النفوذ الدولي.

⚡️ Trump has arrived in China — the first visit by a U.S. president to Beijing since 2017



A day earlier, the U.S. president said Washington does not need China’s help on Iran.



According to Trump, the U.S. will “win one way or another — peacefully or otherwise.”



BREAKING: President Trump has just arrived in Beijing for talks with Chinese President Xi Jinping. Discussions are expected to focus on the ongoing war involving Iran, U.S.-China trade relations, and American arms sales to Taiwan. There are growing concerns that Trump may seek…

🚨 President Trump HALTED the motorcade so he could observe more of China's welcome ceremony for him.



Trump was meet on the tarmac by the Chinese Vice President, and is now en route with Elon Musk and Nvidia CEO Jensen Huang to the hotel, as it's 8:19pm local time



