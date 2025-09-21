ترامب يطالب بـ«نوبل للسلام»: أنهيت حروباً وأستحق التكريم وبوتين خذلني!

أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب سلسلة مواقف مثيرة للجدل خلال كلمته في حفل العشاء السنوي الرابع لمؤسسي معهد “أميركان كورنر ستون” بولاية فرجينيا، مساء السبت، حيث أكد أنه يستحق الفوز بجائزة نوبل للسلام تقديرا لجهوده في إنهاء نزاعات دولية.

وقال ترامب: عملنا على وقف الحروب بين الهند وباكستان، وأرمينيا وأذربيجان، وكوسوفو وصربيا، وإسرائيل وإيران، مضيفا أن اعتقاده السابق بأن إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا سيكون “الأبسط” بسبب علاقته الجيدة بالرئيس فلاديمير بوتين كان في غير محله، وأضاف: خاب ظني فيه، لكننا سنحل الموضوع بشكل أو بآخر.

وشدد الرئيس الأميركي على أن ما قام به في ملف إنهاء الحروب حول العالم يجعله الأجدر بجائزة نوبل للسلام، لافتا إلى أن الإعلام يتجاهل دوره، بينما يجري تكريم شخصيات أخرى لا تمتلك “السجل ذاته”.

ولم يكتف ترامب بملف الحروب، بل انتقل إلى قضايا دولية أخرى، إذ قال: قضينا على أحلام إيران النووية عبر تدمير اليورانيوم المخصب لديها.

كما تطرق إلى أزمة سد النهضة الإثيوبي، واصفا إياه بأنه “مشكلة كبيرة تؤثر على مياه النيل”.

وفي حديثه عن أفغانستان، تعهد ترامب بألا تتكرر أي “أحداث محرجة” تتعلق بالانسحاب الأميركي، في إشارة إلى ما جرى خلال ولاية سلفه.

أما داخليا، فقد صعّد هجومه ضد خصومه الديمقراطيين قائلا: المحطة التالية في مكافحة الجريمة هي شيكاغو. نحن لا نحب الجريمة لكن الديمقراطيين يحبونها.