ترامب يثير الجدل.. دعوة لمرور مجاني للسفن الأمريكية عبر قناتي السويس وبنما

دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، “إلى السماح للسفن الأمريكية العسكرية والتجارية بالمرور مجانًا عبر قناتي السويس وبنما”، معتبراً أن “هاتين القناتين لا وجود لهما لولا الولايات المتحدة الأمريكية”.

وأضاف ترامب في تصريحاته أن “هذا الأمر يجب أن يتم بشكل فوري، موجهًا وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، لمتابعة القضية بشكل عاجل”.

وأكد ترامب “أن قناتي السويس وبنما تمثلان شرايين حيوية للتجارة العالمية”، مشيرًا إلى “دور الولايات المتحدة في إنشائهما أو تأمينها على مر العصور”، وطالب “بأن يكون للسفن الأمريكية الحق في العبور المجاني عبر هذه الممرات المائية الاستراتيجية”.

من جهته، أشار الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، “إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخرًا على الصين قد تؤثر على حركة التجارة العالمية، مما ينعكس على حجم المرور عبر القناة”، كما نوه إلى أن “الأوضاع السياسية الراهنة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب كبدت قناة السويس خسائر كبيرة خلال العام الماضي”.

وتعد قناة السويس “من أهم الممرات المائية في العالم، حيث تربط بين البحرين الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، وتختصر مسافة السفر بين أوروبا وآسيا. أما قناة بنما فهي تمثل الرابط الحيوي بين المحيطين الأطلسي والهادئ، وتشكل نقطة استراتيجية في حركة التجارة العالمية”.

يُذكر أن “ترامب كان قد أعرب سابقًا عن رغبته في “استعادة” قناة بنما، معتبرًا إياها مصلحة استراتيجية حيوية للولايات المتحدة”.