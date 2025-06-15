ترامب يطالب بوقف الحرب بين إسرائيل وإيران.. تركيا والسعودية تصعدان دعوات خفض التوتر

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن الحرب بين إسرائيل وإيران يجب أن تنتهي، مشيراً إلى اتفاقه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هذه الرؤية.

وجاء ذلك في منشور لترامب عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”، حيث أكد أنه تحدث مطولاً مع بوتين بشأن الوضع في إيران والحرب الروسية-الأوكرانية، مشدداً على ضرورة إنهاء كلا النزاعين.

وأضاف ترامب أن موسكو تمضي قدماً في عمليات تبادل أسرى مخطط لها بين روسيا وأوكرانيا، حيث يجري تبادل أعداد كبيرة من الأسرى من كلا الجانبين بشكل فوري.

من جهته، أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اتصال هاتفي مع ترامب عن دعم تركيا لوجهة النظر الأمريكية بضرورة استمرار المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران، لحل النزاع بين إيران وإسرائيل.

وأكد أردوغان استعداد بلاده لبذل كل جهد لمنع التصعيد غير المنضبط في التوترات الإقليمية.

كما حذر أردوغان، في اتصال منفصل مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، من أن الهجمات الإسرائيلية على إيران تشكل تهديداً لأمن واستقرار المنطقة، مطالباً إسرائيل بوقف هذه الهجمات لخفض التوتر.

بدوره، عبر ولي العهد السعودي عن رفضه لاستخدام القوة في تسوية النزاعات، وأدان الاعتداءات الإسرائيلية، مؤكداً دعم المملكة للجهود الرامية إلى استقرار المنطقة.

في السياق، أفادت شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، نقلاً عن مسؤول رفيع في أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، أن إسرائيل تعتقد أنها قادرة على إنهاء العمليات العسكرية ضد إيران “في غضون أيام قليلة” وفقاً لمعدل الهجمات الحالي.

وقال المسؤول: “أعتقد أننا سنتمكن من إنهاء هذا في بضعة أيام.. من الجيد أن الولايات المتحدة في صفنا”، مؤكداً أن تل أبيب وواشنطن “تتعاونان بشكل كامل”، رغم امتناعه عن كشف تفاصيل طبيعة هذا التعاون.

وكانن أكدت هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل طلبت مساعدة من الولايات المتحدة، التي أعلنت عن تقديم دعمها في مجال الدفاع.

وتشير التقديرات إلى أن إسرائيل تسعى إلى مساعدة واشنطن في مهاجمة منشأة “فوردو” النووية الإيرانية.

الرئيس الإيراني يؤكد لأمير قطر قدرة بلاده الكاملة على الدفاع عن نفسها وسط التصعيد الإقليمي

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال اتصال هاتفي مع أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، أن إيران تمتلك القدرة الكاملة على الدفاع عن نفسها، ولن تتردد في مواجهة أي اعتداء عليها. وشكر بزشكيان قطر على موقفها المتضامن مع إيران في ظل الهجمات الأخيرة.

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن منذ توليه منصبه، حرص على تعزيز التعاون مع دول الجوار والدول الإسلامية لتحقيق النمو والازدهار في المنطقة، معتبراً أن الكيان الصهيوني يسعى منذ البداية لإثارة الفوضى وعرقلة هذه المساعي.

وشدد بزشكيان على أن الولايات المتحدة تدعم الاعتداءات الإسرائيلية رغم مزاعمها السابقة بعدم السماح بتصعيد ضد إيران دون تنسيق، معبراً عن رفضه لطبيعة الجرائم الإسرائيلية التي تعكس عدوانية الكيان وانتهاكه لحقوق الإنسان، مؤكداً أن التضامن والتنسيق بين الدول الإسلامية قادر على وضع حد لهذه التجاوزات، خاصة بحق الشعب الفلسطيني في غزة.

من جهته، أدان أمير قطر العدوان الأخير، معبراً عن وقوف قطر إلى جانب إيران ودعمها لمواقفها الداعية للحوار والتفاهم من أجل السلام والاستقرار في المنطقة، مشدداً على نقل هذا الموقف إلى المجتمع الدولي عبر قنوات دبلوماسية.

وفي سياق متصل، أكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وقوف المملكة بثبات إلى جانب إيران وجميع شعوب العالم الإسلامي في دعمها لطهران، معبراً عن إدانته الشديدة للاعتداءات الإسرائيلية، ومشدداً على الوحدة والتضامن الإسلامي لوقف العدوان.

وقال بن سلمان إنه يسعى من خلال تحركاته الدبلوماسية إلى ممارسة ضغط دولي لوقف عدوان الكيان الصهيوني، معبراً عن ثقته في أن رد إيران المتزن سيُفشل محاولات تصعيد التوتر وجر الولايات المتحدة إلى قلب الصراع.

وأعرب بن سلمان عن استعداد بلاده لتقديم الدعم اللازم لإيران، بينما أكد بزشكيان شكره العميق للجهود السعودية في تقديم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، ودعا إلى توحيد الصف الإسلامي لمواجهة الجرائم الإسرائيلية، معرباً عن أمله في نشر الأمن والاستقرار في المنطقة.